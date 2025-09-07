Incidente a Cassino, il 19enne Francesco Marrocco muore intrappolato tra le fiamme dopo lo schianto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tragedia a Cassino. Un giovane di 19 anni, Francesco Marrocco, si è schiantato contro un albero dopo aver perso il controllo della sua auto. Il mezzo ha arrestato la sua corsa in un campo di ulivi, ma poi ha preso fuoco. Il ragazzo è rimasto intrappolato tra le fiamme e sarebbe morto carbonizzato. Il dramma ha gettato nello sconforto un’intera comunità e sui social sono comparsi tanti messaggi di dolore e cordoglio.

Incidente mortale a Cassino

L’incidente ha avuto luogo all’alba di domenica 7 settembre. Secondo una prima ricostruzione riportata da Ciociaria Oggi Francesco Marrocco, 19 anni, stava percorrendo la via Appia Nuova a bordo della sua Chevrolet Spark. Improvvisamente, forse dopo aver perso il controllo del mezzo, Marrocco ha impattato contro un muretto – un albero, secondo altre ricostruzioni – per poi finire nei pressi di un campo di ulivi.

In quel momento l’auto ha preso fuoco e il 19enne è rimasto intrappolato tra le lamiere. Frosinone Today scrive che l’allarme sarebbe stato lanciato da alcuni residenti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Cassino e un’ambulanza Ares 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 19enne.

Secondo Today i soccorritori avrebbero trovato il corpo di Francesco Marrocco carbonizzato. Le autorità stanno effettuando tutti gli accertamenti per stabilire la causa dell’incidente. Secondo Repubblica non si esclude il colpo di sonno.

Il cordoglio per il 19enne

Appresa la notizia della morte di Marrocco sui social sono arrivati tanti messaggi di cordoglio. Tra questi, profondo è il ricordo di don Francesco della Parrocchia di Sant’Antonio da Padova.

“Hai seminato bellezza con gesti semplici, hai parlato ai cuori senza alzare la voce”, scrive il sacerdote in una nota pubblicata su Facebook, che nel suo ricordo riferisce di essere stato un suo professore. “C’è la certezza che il tuo passaggio su questa terra non è stato vano. Hai lasciato un’impronta, un seme buono nei cuori di chi ti ha conosciuto”, si legge ancora nella sua nota.

In un’altra nota si legge: “Spero tanto che dopo la morte ci sia ancora vita, caro Francesco, per incontrarci ancora sui terreni di gioco del Paradiso”. Sono parole di Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA). Perché Francesco Marrocco era infatti un giovane arbitro della sezione di Cassino.

Chi era Francesco Marrocco

Come scrive Repubblica, Francesco Marrocco si era da poco diplomato presso l’Istituto Tecnico e da sempre coltivava la sua passione per il calcio.

Soprattutto, il tristemente grande assente si impegnava per avere una sua indipendenza, per questo si sosteneva lavorando come cameriere presso il ristorante Rubino.

Nella stessa giornata altri due giovanissimi hanno perso la vita a causa di un incidente: una 18enne e un 19enne sono morti a Follo, in provincia di La Spezia, mentre viaggiavano a bordo di una moto lungo la statale 15 che conduce a Val Durasca. Secondo una prima ricostruzione il mezzo avrebbe impattato autonomamente contro un muro.