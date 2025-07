Incidente a Catanzaro tra una Golf e una Panda, morti padre e figlia: altri due giovani feriti in ospedale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un tragico incidente si è verificato a Catanzaro, nella periferia sud della città. Lo scontro è avvenuto tra due auto, causando la morte di padre e figlia di 7 anni e il ferimento di altri due giovani. In ospedale, non sono in pericolo di vita.

Incidente a Catanzaro

Prosegue il weekend nero sulle strade italiane. Nel tardo pomeriggio di domenica 27 luglio, un violento scontro tra due auto ha tolto la vita a un padre e a sua figlia.

L’incidente si è verificato nella periferia sud di Catanzaro, in via Emilia, verso le 18:00. Distrutte le due vetture: una Golf e una Panda. Al momento non sono state chiarite le dinamiche dello scontro e non si conoscono i dettagli in merito alle condizioni di lucidità dei guidatori.

Restano da chiarire molti punti; per questo sul posto sono già operativi forze dell’ordine come polizia locale e carabinieri, ma anche i vigili del fuoco per la rimozione delle auto e la messa in sicurezza della strada.

La dinamica

Non sono ancora stati resi noti i dettagli in merito allo scontro. Difficile, con le indagini ancora in corso, provare a chiarire le dinamiche. Non può però che essere stato violento: le auto sono distrutte e due persone hanno perso la vita.

Secondo le prime indicazioni, la Golf procedeva in direzione Catanzaro, mentre la Fiat Panda verso Barone.

Il bilancio: vittime e feriti

Le due vittime sono il 35enne alla guida della Golf e sua figlia di 7 anni. Padre e figlia sono morti sul posto, con i soccorsi che non hanno potuto fare molto.

Per il 35enne non c’è stato nulla da fare; secondo le prime dichiarazioni, sarebbe morto sul colpo. Quanto alla bimba di 7 anni, il tentativo di rianimarla è durato a lungo, ma non ci sono stati riscontri positivi.

Gli altri due giovani, a bordo della Panda, sono invece ricoverati in ospedale. Feriti, le loro condizioni non destano preoccupazione.