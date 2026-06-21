Incidente a Ceriale, morta Sofia Barbieri e amputato piede all'amica che era con lei: verso il lutto cittadino

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Proseguono le indagini sull’incidente avvenuto a Ceriale, vicino Savona, in cui è morta la 23enne Sofia Barbieri. Nel frattempo dall’ospedale dove è ricoverata l’amica di Sofia giunge una notizia drammatica: alla ragazza è stato amputato un piede. Le due giovani, a bordo di un motorino, si sono scontrate con un’auto, una Fiat 500 bianca.

Incidente a Ceriale, amputato piede all’amica di Sofia Barbieri

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la conducente dell’auto avrebbe effettuato un sorpasso conclusosi con l’impatto contro lo scooter.

L’urto ha sbalzato le due ragazze sull’asfalto. Sofia è morta poco dopo il ricovero in ospedale, mentre l’amica è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico durante il quale le è stato amputato un piede. La giovane resta ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La 19enne alla guida dell’auto è stata denunciata per omicidio stradale e lesioni personali gravissime e la patente le è stata ritirata. Nei prossimi giorni la Procura di Savona disporrà l’autopsia sul corpo di Sofia Barbieri.

Il video dopo la morte di Sofia Barbieri

Ma della vicenda si parla anche per un altro motivo: il video diffuso sui social da uno dei ragazzi che si trovavano a bordo della Fiat 500.

Nel video registrato subito dopo lo schianto, un giovane ride nel commentare la tragedia. Il video è stato acquisito dagli investigatori e successivamente rimosso dai social. In un secondo messaggio il ragazzo ha dichiarato di non aver compreso la gravità dei fatti, dicendosi pentito.

Dopo la diffusione del primo video un gruppo di persone si sarebbe radunato sotto l’abitazione del giovane, che ha chiamato il 112 denunciando di essere stato minacciato. I militari sono intervenuti riportando la calma.

“Chiedo scusa per le storie che ho messo, ho capito la gravità delle cose, me ne vergogno, non pensavo le cose fossero così gravi. Chiedo veramente scusa perché una ragazza ha perso la vita e mi dispiace veramente tanto. Ero ubriaco e non capivo le cose, mi dispiace”, ha poi fatto sapere il giovane.

Lutto cittadino per Sofia Barbieri

Sono numerosissimi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari di Sofia Barbieri, figlia dell’assessora ai Servizi sociali del Comune di Ceriale. Sul luogo dell’incidente sono stati posizionati fiori e pupazzetti.

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha espresso vicinanza ai familiari e alla comunità. Il giorno non è ancora stato definito, ma in onore di Sofia Barbieri verrà istituito il lutto cittadino a Ceriale.