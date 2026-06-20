Incidente a Ceriale, muore Sofia Barberi di 22 anni schernita poi in un video: “Questa è morta, niente lavoro"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Una ragazza di 22 anni, Sofia Barberi, è morta in un incidente stradale a Ceriale, Savona. In moto con un’amica, è stata scaraventata sull’asfalto dopo uno scontro con un’auto. Anche l’altra ragazza si trova in gravi condizioni. Poco dopo l’impatto, uno degli occupanti della vettura ha condiviso online un video in cui si faceva beffe della vittima, prima di scusarsi poi per quanto fatto.

Incidente a Ceriale, Savona: muore ragazza di 22 anni

Tragico incidente nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno a Ceriale, nel Savonese. A farne le spese è stata una giovane, Sofia Barberi, che si trovava in sella a una moto con un’amica. L’impatto le è stato fatale, avrebbe compiuto 23 anni a breve.

Anche l’altra ragazza è rimasta ferita nello scontro ed è attualmente ricoverata in gravi condizioni. Negli attimi successivi al sinistro, uno dei ragazzi presenti nell’auto che ha travolto la moto ha postato un video in cui, ubriaco, scherniva la vittima e quanto accaduto. Qualche ora dopo ha poi condiviso un nuovo filmato in cui si scusava per quanto detto.

Chi era Sofia Barberi, la vittima

Scontro fatale sull’Aurelia tra una moto e una macchina e una vittima nel Savonese.

Nulla hanno potuto il personale medico inviato dal 118 e i vigili del fuoco, accorsi sul posto: le condizioni di Sofia Barberi sono apparse subito disperate e la giovane è morta dopo essere arrivata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Qui si trova anche l’altra ragazza, attualmente in gravi condizioni.

Sofia era figlia dell’assessora comunale di Ceriale, Barbara De Stefano, lavorava al Caf e avrebbe compiuto 23 anni il 26 giugno.

I due video del ragazzo che era nell’auto

Mentre le ragazze venivano soccorse, un ragazzo che si trovava a bordo dell’auto registrava e pubblicava un video in cui, insieme a un amico, scherzava su quanto successo: “Ve lo giuro, questa è morta… abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto”, lo si sente dire.

Qualche ora dopo, lo stesso giovane, 19enne, ha postato un altro video, di scuse: “Mi vergogno di questo video. Non ero lucido. Avevo bevuto, come è evidente, e soprattutto non immaginavo che la ragazza fosse morta. Quel video non rispecchia certo il mio pensiero. Non mi sono reso conto di quello che ho detto. Ero ubriaco. Sono pentito e sto male. Non sono un mostro. Chiedo scusa. Ora sono disperato e sto ricevendo minacce di morte gravissime. Dovrò tutelarmi per vie legali. Una situazione terribile. Non sono un mostro, soffro anche io per la ragazza”, dice.

Secondo quanto riporta IVG.it, i carabinieri sarebbero entrati in possesso del primo filmato e anche di un secondo video che mostrerebbe alcuni momenti precedenti allo schianto: qui si vedrebbero i quattro giovani sulla Fiat 500 e una ragazza alla guida dell’auto.