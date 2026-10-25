Incidente a Ciserano, grave un 21enne sbalzato dalla moto: coinvolti anche un trattore e un’auto

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Multiplo incidente a Ciserano, Bergamo, dove un 21enne è in gravissime condizioni dopo essere stato balzato sull’asfalto dalla moto su cui viaggiava. Il giovane è stato trasferito in codice rosso e in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Coinvolti nel sinistro anche un trattore agricolo con una cisterna e una Fiat Panda che sopraggiungeva.

Incidente stradale a Ciserano

Spaventoso incidente lungo la provinciale Francesca, tra Ciserano e Pontirolo Nuovo. Qui, intorno alle 19 di sabato 24, un motociclista è stato sbalzato sull’asfalto dalla sua moto nel tentativo – è ancora da accertare – di superare un trattore agricolo con cisterna.

In un secondo momento, quando erano in corso le operazioni di soccorso al 21enne, è sopraggiunto un altro mezzo – una Fiat Panda – che è andato a incocciare con la cisterna del mezzo agricolo. Il conducente ha riportato ferite lievi.

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Grave un 21enne che viaggiava sulla sua moto

È in gravi condizioni il motociclista di 21 anni, residente a Fara Gera d’Adda, che è rimasto vittima dell’incidente stradale sulla Francesca. Il ragazzo è stato soccorso in condizioni critiche, stabilizzato sul posto e quindi trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso dov’è tuttora ricoverato.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane che era in sella alla propria Bmw avrebbe perso il controllo della propria moto e sarebbe stato sbalzato a diversi metri di distanza, terminando la caduta in una strada laterale.

Secondo BergamoTomorrow, il suo incidente potrebbe essere collegato con la presenza di un mezzo agricolo lungo la strada proprio in quei concitati istanti. Poco prima dell’incidente, infatti, un trattore con una botte spandiletame vuota si era immesso sulla provinciale, guidato da un agricoltore. Il motociclista potrebbe aver perso il controllo proprio nel tentativo di evitare o superare il trattore, che procedeva a velocità ridotta.

Coinvolti anche un trattore e una Fiat Panda

Come detto, quello del 21enne motociclista non è stato l’unico incidente stradale in quel frangente. In un secondo momento, infatti, è stata coinvolta anche una Fiat Panda che è sopraggiunta mentre l’agricoltore stava prestando assistenza al giovane che si trovava in condizioni serie.

L’utilitaria ha urtato nel suo percorso la cisterna agganciata al trattore ed è rimasta incastrata sotto la struttura metallica della botte. Alla guida della Panda si trovava un uomo di 50 anni che ha riportato ferite lievi.

Aperte le indagini da parte della Polizia Stradale di Treviglio, Bergamo, sulla dinamica di quanto successo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i volontari della Croce Rossa con due ambulanze e un’automedica, oltre all’elisoccorso attivato per il motociclista.