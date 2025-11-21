Incidente a Feltre, Luca Bonat muore nello scontro con un bus: illeso il figlio di 2 anni nel seggiolino

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Luca Bonat, un maestro di sci di 40 anni, ha perso la vita in un incidente nella periferia di Feltre (Belluno). La sua auto si è scontrata violentemente contro un autobus senza passeggeri che stava rientrando in deposito. Illeso il figlio di due anni seduto sul seggiolino nel sedile posteriore.

L’incidente tra auto e bus

L’incidente è avvenuto alle 14.27 del 21 novembre, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, all’altezza della Peschiera, non lontano dal macello cittadino.

La Volkswagen Golf, guidata da Luca Bonat, residente a Trento e arrivato a Feltre per allenare i giovani dello sci club Croce d’Aune, si è scontrata con una corriera. L’autista dell’autobus è rimasto illeso.

L’auto del maestro di sci si è trasformata in un groviglio di lamiere da cui i vigili del fuoco hanno estratto il corpo del conducente usando cesoia e divaricatore.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate. L’équipe dell’ambulanza e l’elicottero Falco hanno tentato tutto il possibile, ma Bonat è morto poco dopo il ricovero all’ospedale Santa Maria del Prato.

Nella vettura, sul seggiolino posteriore, viaggiava anche il figlio della vittima che è stato subito affidato ai sanitari.

Chi era Luca Bonat

Luca Bonat era un quarantenne originario del Primiero. Era maestro di sci sia in Primiero che nella zona del passo di Croce D’Aune.

L’uomo era anche insegnante di tennis e gestore con la madre dell’Hotel Al Ponte di Fiera di Primiero.

La polizia locale indaga sulle cause dello scontro, sembra un’invasione di carreggiata da parte di uno dei mezzi.

Bonat lascia la compagna e il figlio di due anni.

Il cordoglio della comunità di Primiero e sportiva dello sci

La notizia della morte di Luca Bonat ha scosso profondamente la comunità del Primiero e dello sci locale, dove la vittima era conosciuta e stimata.

Sul sito dell’attività di famiglia, il quarantenne si descriveva: “Nel 2006 ho ottenuto il diploma di maestro di sci. In seguito ho arricchito il mio percorso acquisendo la specializzazione nella disciplina del telemark che molti considerano lo sci a tallone libero. Durante l’inverno mi dedico all’insegnamento dello stesso in uno scenario davvero splendido qual è l’area di Primiero – San Martino di Castrozza. D’estate curo assieme a mia madre la gestione dell’hotel cercando di carpire da lei diversi segreti concernenti l’attività stessa. Attività che dura ininterrottamente dal 1923 attraverso varie generazioni della stessa famiglia”.