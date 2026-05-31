Incidente a Foggia, 17 morto e altri 4 giovani feriti: non si sarebbero fermati all’alt dei carabinieri

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragico incidente a Foggia dove un ragazzo di 17 anni è morto nei pressi di Orta Nova. L’auto su cui viaggiava è finita contro il guardrail e non ha lasciato scampo al giovane, morto sul colpo. Feriti gli altri quattro ragazzi che erano sullo stesso veicolo: secondo le prime ricostruzioni non si sarebbero fermati all’alt dei carabinieri e avrebbero perso il controllo del mezzo durante un inseguimento.

Tragico incidente a Foggia

I fatti risalgono alla notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio e sono accaduti intorno alle 3.

Un’auto con al suo interno cinque ragazzi è stata protagonista di un incidente che è costato la vita a un 17enne che viaggiava insieme ai suoi amici all’interno della vettura. Gli altri 4 giovani sono rimasti feriti.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Muore un 17enne, 4 feriti: il bilancio

Ad avere la peggio è stato, come detto, un ragazzo di 17 anni che è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Orta Nova, in provincia di Foggia.

La vettura con all’interno i 5 ragazzi è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. A riportarlo è FoggiaToday. Secondo il Quotidiano di Puglia, alla guida dell’utilitaria ci sarebbe stato proprio il ragazzo poi deceduto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri con anche l’elisoccorso e diverse ambulanze. I pompieri, del Distaccamento di Cerignola, hanno estratto i ragazzi dall’abitacolo ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, i cinque ragazzi non si sarebbero fermati all’alt imposto dai carabinieri.

Da questo rifiuto sarebbe scaturito un tentativo di fuga con i militari che si erano messi al loro inseguimento: colui che era alla guida dell’auto dei giovani però ne avrebbe perso il controllo, finendo fuori strada, e si sarebbe schiantato contro il battistrada, finendo per ribaltarsi nel tragico incidente.

Da accertare quindi la versione per cui i ragazzi avrebbero provato ad evitare il posto di controllo delle forze dell’ordine. Nelle prossime ore saranno interrogati gli altri 4 ragazzi – tutti della zona di Foggia – che sono feriti con alcuni di essi che sarebbero in condizioni serie.