Incidente a Genova, sulla A26 all'altezza di Mele scontro tra un autobus e un camion: 1 morto e 20 feriti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È il bollettino di una tragedia, quello che arriva dall’incidente occorso lungo la A26 all’altezza di Mele, in provincia di Genova. Secondo una prima ricostruzione il sinistro ha coinvolto un autobus turistico, un camion e tre automobili. Ad avere la peggio è stato il conducente del bus, deceduto a causa dell’impatto. Altre venti persone sono rimaste ferite.

Incidente mortale sulla A26

Come riporta Repubblica, intorno alle 21 lungo l’autostrada A26 all’altezza di Mele (Genova) si è verificato un incidente mortale.

Da una prima ricostruzione emerge che un autobus turistico si sarebbe scontrato con un camion, e l’impatto avrebbe coinvolto anche tre autovetture.

Incidente mortale sulla A26 all'altezza di Mele (Genova). Il conducente di un autobus turistico è morto dopo lo schianto con un camion che ha coinvolto anche tre auto. Venti le persone ferite

Le dinamiche del sinistro sono ancora oggetto di accertamenti da parte della polizia stradale, che ha confermato la notizia.

Secondo la polizia stradale il camion potrebbe essere stato urtato dall’autobus, quindi il coinvolgimento a catena degli altri mezzi coinvolti.

I soccorsi

Come riporta Genova Today, dopo la segnalazione sul posto sono intervenute due automediche del 118 insieme a quattro ambulanze della Croce Rossa di Masone, Campo Ligure e Rossiglione e una della Croce Verde di Pra.

Da Ovada e Multedo sono arrivati i vigili del fuoco insieme alla polizia stradale, oltre al personale del Tronco 1 Genova di Autostrade per l’Italia.

Alcuni feriti sarebbero gravi

Open riferisce che la maggior parte dei feriti era presente sull’autobus coinvolto nell’incidente.

Alcuni dei passeggeri sarebbero feriti in modo grave e sono stati trasportati all’ospedale. Per il momento il loro bollettino medico non è stato divulgato.

I disagi nella viabilità

Autostrade per l’Italia fa sapere che il tratto della A26 “Genova Voltri-Gravellona Toce” è stato temporaneamente chiuso dalle 22:15. L’incidente ha avuto luogo nei pressi del chilometro 8, in prossimità del quale si sono registrati “almeno due km di coda“.

Ai viaggiatori diretti verso Genova o Savona la società Autostrade ha consigliato di percorrere “la D26 Diramazione Predosa-Bettole” e dunque di proseguire lungo la “A7 Serravalle-Genova verso Genova”. “Chiuse anche l’entrata di Masone e di Ovada in direzione di Genova”, aggiunge Autostrade per l’Italia.