Incidente a Giffoni Valle Piana, 22enne morto nel frontale tra due auto: la fidanzata grave in ospedale

Ancora una tragedia sulle strade italiane. Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente avvenuto sulla provinciale che collega Giffoni Valle Piana a Montecorvino Rovella, nel Salernitano. Nello scontro tra due auto è rimasta gravemente ferita la fidanzata 21enne del giovane, che è stata trasportata in ospedale. Ferito anche il conducente dell’altra vettura.

Incidente stradale a Giffoni Valle Piana

Il grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di domenica 24 agosto lungo la strada provinciale 26 tra Giffoni Valle Piana e Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno.

Per cause ancora da chiarire, riferisce Ansa, poco prima delle 7 del mattino c’è stato un violento scontro frontale tra due auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze del 118.

Morto ragazzo di 22 anni

Nello schianto è morto un ragazzo di 22 anni che era alla guida di una delle due vetture, sarebbe deceduto sul colpo nel terribile impatto.

Il Mattino riporta che il giovane si chiamava Vincenzo Bove e viveva a Bellizzi.

Due feriti nello scontro frontale

Nell’incidente è rimasta ferita la ragazza di 21 anni che si trovava in auto con lui.

La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ferito, in modo meno grave, l’uomo di 47 anni che era alla guida dell’altra vettura coinvolta nello scontro.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.