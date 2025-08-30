Incidente a Ginosa (Taranto), auto prende fuoco dopo lo scontro: morta carbonizzata la vittima alla guida
Incidente a Ginosa, scontro frontale tra due auto: un'utilitaria prende fuoco e la vittima muore carbonizzata. C'è anche un ferito grave
Una persona ha perso la vita, mentre una seconda è rimasta ferita a causa di un incidente a Ginosa, in provincia di Taranto. Per cause ancora da accertare, due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Uno dei due mezzi ha preso fuoco dopo l’impatto e la vittima, che era rimasta intrappolata tra le lamiere, è morta carbonizzata.
- Incidente a Ginosa: l’auto prende fuoco dopo l’impatto
- Vittima alla guida morta carbonizzata
- Indagini in corso
Incidente a Ginosa: l’auto prende fuoco dopo l’impatto
Ennesima tragedia sulle strade italiane: nella tarda mattinata del 30 agosto si è verificato un incidente a Ginosa, in provincia di Taranto.
Stando alla ricostruzione della vicenda, il sinistro ha avuto luogo nella strada che porta dal centro alla marina.
Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto a Ginosa (Taranto)
Per cause al vaglio delle Forze dell’Ordine, una Fiat Panda e un’Audi che procedevano su un rettilineo in direzioni opposte si sarebbero scontrate frontalmente.
Dopo l’impatto, la Fiat Panda avrebbe preso fuoco.
Vittima alla guida morta carbonizzata
Per la persona alla guida dell’utilitaria coinvolta nell’incidente di Ginosa non ci sarebbe stato scampo. Il conducente è infatti rimasto intrappolato tra le lamiere e non ha potuto fuggire dalle fiamme.
La vittima sarebbe quindi morta carbonizzata tra le lamiere della propria auto.
Il nome della vittima non è stato ancora reso noto. Inizialmente, non era neppure chiaro se si trattasse di un uomo o di una donna.
Stando però agli ultimi aggiornamenti sulla tragedia, si tratterebbe di un automobilista uomo ancora senza identità.
Indagini in corso
Una seconda persona è rimasta coinvolta nell’incidente a Ginosa: si tratta del conducente dell’altro mezzo interessato, che attualmente è assistito all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.
Stando ai più recenti aggiornamenti, verserebbe in gravi condizioni.
Le indagini dei Carabinieri sono attualmente in corso: la dinamica dello scontro tra le due vetture non è ancora del tutto chiara. Sarà quindi necessario stabilire le cause e le eventuali responsabilità.
Quello avvenuto in provincia di Taranto è solo uno dei più recenti incidenti stradali che si sono verificati in Italia nelle ultime ore.
Tra i più gravi, anche lo scontro che si è verificato sulla superstrada Cassino – Atina poche ore fa, nel quale uno dei due conducenti coinvolti ha perso la vita.