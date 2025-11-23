NOTIZIE
Incidente a Iglesias con scontro frontale tra auto, due morti e un ferito gravissimo: strada chiusa

Sono due i morti nell'incidente di Iglesias: in uno scontro frontale hanno perso la vita un 51enne e un 22enne. Indagini in corso

Tragedia sulle strade di Iglesias, con un incidente che ha provocato due morti e un ferito: sulla strada statale 130 Iglesiente, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. L’impatto è avvenuto all’altezza di via Savona. Le vittime erano entrambe residenti nel territorio.

Incidente a Iglesias

L’incidente si è verificato poco dopo le 3:30 di domenica 23 novembre, al km 53,500. Secondo le prime ricostruzioni, ancora oggetto di accertamenti, a scontrarsi sono state un’utilitaria, probabilmente una Fiat Panda, guidata da un operaio 51enne, e una berlina (forse una Bmw) con alla guida un operaio di 22 anni.

Entrambi sono deceduti sul colpo. Le salme delle due vittime sono state restituite ai familiari.

Iglesias è un comune di quasi 25 mila abitanti, co-capoluogo (insieme a Carbonia) della provincia del Sulcis Iglesiente in Sardegna

Iglesias è un comune di quasi 25 mila abitanti, co-capoluogo (insieme a Carbonia) della provincia del Sulcis Iglesiente in Sardegna

Una persona ferita nell’incidente a Iglesias

A bordo dell’utilitaria viaggiava anche un 34enne, titolare di un esercizio pubblico nella zona di Portoscuso, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’uomo ferito è grave, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

L’incidente ha reso necessaria la chiusura temporanea della statale 130 in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale per consentire l’intervento dei soccorritori e i successivi rilievi. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, i carabinieri della Compagnia di Iglesias con il supporto delle Stazioni di Gonnesa e Villamassargia, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno ricevuto la chiamata alle 3:34.

Indagini in corso

I mezzi coinvolti sono stati sequestrati e sono in corso le indagini per chiarire le cause dello scontro frontale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha confermato la chiusura del tratto interessato e ha ricordato l’importanza della guida responsabile, invitando gli automobilisti a evitare distrazioni, alcol e droga.

L’evoluzione della situazione del traffico è disponibile tramite l’app “VAI”, mentre per informazioni è attivo il numero verde 800.841.148.

Incidente iglesias scontro frontale morti Vigili del Fuoco

