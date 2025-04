Incidente a Ledro, motociclista 30enne si schianta in galleria: morto sul colpo, cause ancora da accertare

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Tragico incidente nel pomeriggio del 25 aprile nella galleria Agnese di Ledro, in provincia di Trento. Un motociclista di 30 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate nello schianto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma non risulterebbero coinvolti altri mezzi oltre alla moto guidata dal giovane: secondo una prima ipotesi, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

Incidente a Ledro in galleria Agnese: morto un 30enne

Il tragico schianto, avvenuto nel primo pomeriggio del 25 aprile, si è verificato lungo la Statale 240, nel tratto tra Riva del Garda e Ledro.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava procedendo in direzione Ledro (in provincia di Trento) quando, poco prima delle 16, è avvenuto l’incidente.

Lo schianto è avvenuto a Ledro (Trento)

Le autorità escludono al momento il coinvolgimento di altri veicoli. A confermarlo è anche la testimonianza di un amico del 30enne, che viaggiava dietro di lui e ha assistito alla scena.

L’allarme è scattato immediatamente: le Forze dell’Ordine e i sanitari sono intervenuti immediatamente sul posto. Il giovane è stato soccorso anche con l’ausilio dell’elisoccorso, che ha raggiunto la galleria Agnese per prestare assistenza.

Soccorsi vani: il 30enne è deceduto sul colpo

I sanitari hanno tentato in ogni modo di salvare il motociclista, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Al momento non sono state rese note le sue generalità, ma si apprende che il 30enne era originario della provincia di Brescia.

L’incidente ha ovviamente avuto ripercussioni sul traffico. La Polizia Stradale ha disposto la chiusura temporanea della galleria in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e mettere in sicurezza l’area.

La dinamica del sinistro

Stando a quanto ricostruito dalle Forze dell’Ordine, il motociclista avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo, terminando la corsa contro una parete della galleria Agnese di Ledro.

Come già riportato, non risultano altri veicoli coinvolti.

Le autorità stanno proseguendo con gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.