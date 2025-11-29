Incidente a Lodi, auto tagliata in due dal guardrail: il guidatore 27enne rimane miracolosamente illeso

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un vero e proprio incidente shock è quello che si è verificato lungo la provinciale 235 a Lodi, dove un’auto è andata a schiantarsi contro il guardrail all’ingresso di un distributore di carburante. L’impatto, probabilmente favorito dall’asfalto scivoloso, è stato talmente violento che la barriera metallica ha attraversato l’abitacolo passando tra il sedile del conducente e quello del passeggero, spezzando la vettura in due. Il giovane che era alla guida è rimasto miracolosamente illeso.

Incidente a Lodi, auto completamente distrutta

L’incidente ha avuto luogo nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre. Il conducente, un 27enne, è rimasto incastrato tra le lamiere ma incredibilmente non ha riportato ferite gravi.

I vigili del fuoco sono intervenuti pochi minuti prima dell’una e hanno effettuato complesse operazioni per liberare il giovane dalle lamiere accartocciate, utilizzando cesoie e divaricatori.

Lodi è un capoluogo della Lombardia, conta oltre 45 mila abitanti. L’incidente si è verificato alle porte di Lodi, lungo la Strada provinciale ex SS 235 di Orzinuovi

Sono stati i vigili del fuoco a diffondere la foto della macchina infilzata dal guardrail, che in poche ore è diventata virale.

Il ragazzo ha riportato solo lievi ferite

Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano. Al suo arrivo, i medici hanno constatato che avesse solo lievi ferite e qualche taglio, nulla di più.

Si indaga per chiarire la dinamica

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro: non si esclude che alla base possa esserci la velocità eccessiva, oppure una distrazione o ancora un malore o un colpo di sonno.

Saranno le autorità a chiarire la dinamica. La strada, di certo, è stata resa viscida dal maltempo, cosa che ha complicato le condizioni di guida.

Altro incidente in Lombardia

Nella stessa giornata si è verificato un incidente stradale a Robbio, comune di 5 mila abitanti nella provincia di Pavia: un’automobile ha investito un rider, che è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.