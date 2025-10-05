Incidente a Martinsicuro, morto un uomo, feriti moglie e figlio: investitore fugge a piedi, ma viene fermato

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In un incidente sulla Statale 16 a Martinsicuro è morto un uomo, Emidio Croci: la sua Mercedes GLB, con moglie e figlio di 11 anni, è stata centrata da una Classe A. La donna è ricoverata, il bambino è in prognosi riservata. I due dell’altra auto sono fuggiti: il conducente è stato poi rintracciato, l’altro è ricercato. Indagini per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Un morto nell’incidente stradale a Martinsicuro

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri – sabato 27 settembre 2025 – a Martinsicuro (comune della provincia di Teramo), lungo la Statale 16, all’altezza del ristorante “Al Braciere”.

La vittima è Emidio Croci, 46 anni, originario di San Benedetto del Tronto e residente ad Acquaviva Picena, morto sul colpo a causa della violenza dell’impatto.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Martinsicuro, luogo dove è avvenuto l’incidente nel quale è morto un uomo: indagato per omicidio stradale l’altro conducente

Croci, programmatore e padre di tre figli, stava rientrando a casa dopo una cena con la moglie e il figlio minore di 11 anni, entrambi rimasti feriti nello scontro. La Mercedes GLB guidata dalla vittima è stata centrata da una Mercedes Classe A che viaggiava in direzione opposta, a velocità sostenuta.

L’arrivo dei soccorsi

L’urto è avvenuto poco dopo le 22.30 e ha devastato i due veicoli. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Nereto, che hanno collaborato per mettere in sicurezza l’area.

La moglie della vittima è stata trasportata all’ospedale di Sant’Omero, mentre il figlio, a causa delle gravi ferite riportate, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico di Ancona, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

La Statale 16 è rimasta chiusa al traffico per ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dei Carabinieri di Martinsicuro, Sant’Egidio e Alba Adriatica. Entrambe le auto sono state poste sotto sequestro dalla Procura di Teramo, che ha aperto un fascicolo per accertare la dinamica.

La fuga e le indagini per omicidio stradale

A bordo della Mercedes Classe A viaggiavano due uomini che, subito dopo l’impatto, hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti a piedi nelle campagne circostanti.

Il conducente, un 41enne di origini straniere residente a San Benedetto del Tronto, già individuato dai Carabinieri, si è presentato in caserma alcune ore dopo l’incidente, dove è stato preso in consegna e portato in ospedale per le ferite riportate

Per lui la Procura ipotizza i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. Il passeggero che era con lui, invece, è ancora ricercato. Le indagini continuano con l’analisi di telecamere di sorveglianza e testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia e accertare le responsabilità.