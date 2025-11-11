Incidente a Massa in Toscana, morta ragazza di 17 anni e grave l'amica: la sbandata in scooter e lo scontro

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragedia nel pomeriggio di martedì 11 novembre Massa: in via Oliveti, nella zona del sottopasso, una ragazza di 17 anni è morta in un incidente in motorino e l’amica coetanea è stata soccorsa in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso dopo avere riportato un trauma cranico molto serio. Dopo l’incidente la strada è stata chiusa a lungo per consentire i rilievi mentre l’intera area è stata segnata da una scena descritta dai soccorritori come particolarmente complessa.

Incidente a Massa in Toscana, morta ragazza di 17 anni

Secondo una prima ricostruzione della dinamica riportata da La Nazione, le due giovani stavano procedendo verso Marina di Massa quando il motorino ha improvvisamente sbandato all’altezza del sottopasso.

L’uscita di traiettoria le avrebbe portate a impattare contro un furgoncino, venendo poi sbalzate contro un suv che viaggiava nella stessa direzione.

L’incidente mortale è avvenuto in via Oliveti a Massa

L’urto è stato estremamente violento e i traumi riportati dalla 17enne sono risultati immediatamente irreversibili, tanto che i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’amica è stata stabilizzata sul posto e poi trasferita d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso Pegaso, dove rimane in condizioni critiche.

I soccorsi e la chiusura di via Oliveti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti diversi mezzi di emergenza: ambulanze, unità della Polizia Municipale e pattuglie della Polizia di Stato, che hanno immediatamente delimitato l’area e bloccato il traffico per consentire le operazioni.

Via Oliveti è rimasta chiusa per lungo tempo, con pesanti rallentamenti nella viabilità circostante.

La scena è stata definita complessa dai soccorritori, con i mezzi coinvolti distribuiti lungo la carreggiata e numerosi residenti che hanno assistito ai soccorsi in stato di evidente shock.

Il precedente nella stessa via

Il tratto in cui è avvenuto lo schianto è considerato da anni uno dei punti più critici della zona.

Il sottopasso di via Oliveti è spesso indicato come un’area pericolosa a causa della combinazione tra traffico intenso, carreggiata stretta e visibilità ridotta.

Proprio a pochi metri dal punto in cui è morta la 17enne, alla fine del 2024 era deceduto un giovane di 23 anni in un incidente altrettanto violento.

La successione di episodi sta alimentando un nuovo dibattito locale sulla sicurezza del tratto stradale e sulla necessità di interventi strutturali.

Le indagini in corso

Le autorità stanno raccogliendo testimonianze, verificando la posizione dei mezzi e analizzando ogni elemento utile a confermare la dinamica iniziale.

Gli investigatori di Massa valuteranno anche le condizioni del manto stradale e l’eventuale presenza di fattori esterni che possano aver influito sulla sbandata.