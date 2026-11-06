Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Guida in stato di ebbrezza e numerose violazioni sono state accertate durante i controlli stradali nella provincia di Matera. La Polizia ha verificato persone e veicoli, sequestrando l’auto di un conducente coinvolto in un incidente e risultato positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico quasi sei volte superiore al limite di legge.

Controlli sulle strade: automobilista con tasso alcolemico record

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro hanno controllato 515 persone e 340 veicoli, riscontrando 156 violazioni al Codice della Strada. L’attività è stata intensificata per prevenire gli incidenti e contrastare le condotte di guida più pericolose.

Tra gli accertamenti, 5 casi hanno riguardato la guida in stato di ebbrezza, con valori alcolemici oltre il limite consentito. In un caso, un automobilista coinvolto in un incidente ha registrato all’alcoltest un tasso “record” di 2,86 grammi per litro, quasi sei volte il limite di legge, fissato a 0,5 g/l.

Un livello che, secondo la Polizia, compromette attenzione, riflessi e controllo del mezzo, mettendo a rischio sia il conducente sia gli altri utenti della strada. Gli agenti hanno quindi disposto il sequestro amministrativo del veicolo, come previsto dalla normativa.

Cinture, casco e velocità

I controlli hanno fatto emergere anche 17 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta e 12 violazioni per l’assenza del casco protettivo. Altre 9 violazioni hanno riguardato il rispetto dei limiti di velocità; sono state inoltre contestate 118 infrazioni alle restanti norme del Codice della Strada.

La Polizia ha richiamato l’importanza di una vigilanza costante: comportamenti talvolta sottovalutati possono incidere in modo determinante sulla gravità degli esiti di un incidente.

Verifiche nel settore automobilistico

Parallelamente ai controlli su strada, la Sezione Polizia Stradale di Matera ha svolto verifiche amministrative nel settore automobilistico. L’attività ispettiva ha permesso di individuare un operatore che per anni ha fornito consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza avere la prescritta abilitazione professionale.

L’intervento, ha sottolineato la Polizia, mira a tutelare i cittadini e a garantire trasparenza e correttezza nei servizi. La Polizia di Stato ha annunciato che proseguirà con la vigilanza stradale e i controlli, per prevenire le condotte pericolose, contrastare le irregolarità e rafforzare sicurezza e legalità nel settore della circolazione stradale in Matera.

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