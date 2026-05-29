Incidente a Mazara del Vallo tra uno scuolabus e un'auto, feriti 14 bambini e 5 adulti: portati in ospedale

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Incidente a Mazara del Vallo tra uno scuolabus e un’auto, il bilancio è di 19 feriti tra cui 14 bambini. Il conducente della macchina è un 51enne risultato essere senza patente. A bordo della vettura c’erano la moglie incinta e cinque bambini. Sotto shock l’autista del mezzo scolastico che è stato portato in ospedale.

Incidente tra scuolabus e auto

Lo scuolabus era diretto verso la Borgata Costiera quando si è scontrato con una Nissan Qashqai intorno alle 14.30 del 29 maggio.

Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale.

ANSA

Secondo i primi accertamenti il conducente dell’auto non avrebbe rispettato lo stop, che era ben segnalato, e avrebbe centrato in pieno lo scuolabus, facendolo ribaltare.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, della polizia di Stato, della polizia municipale e di diverse ambulanze del 118.

I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Feriti 14 bambini e 5 adulti

In totale sarebbero rimaste ferite 19 persone, 14 bambini e 5 adulti, ovvero due docenti, due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell’autovettura.

Nessuno è in gravi condizioni, a parte due bimbi, tutti gli altri hanno riportato solo escoriazioni e contusioni di lieve entità e sono stati medicati all’ospedale di Mazara del Vallo.

Due alunni invece sono stati trasferiti, con un elicottero del 118, all’ospedale dei bambini di Palermo: uno ha una frattura al polso e l’altro un trauma addominale.

Il conducente dell’auto senza patente

Il conducente dell’auto è stato sottoposto all’alcol test in ospedale. Dagli accertamenti è emerso che l’auto non era coperta dall’assicurazione e l’uomo non aveva la patente.

A bordo del mezzo, che è stato sequestrato, c’erano in tutto 7 persone: oltre al conducente, la moglie incinta – che è stata trasferita per precauzione all’ospedale di Palermo – e cinque bambini, questi ultimi nel sedile posteriore.

L’uomo è stato ricoverato in ospedale mentre è sotto shock il dipendente comunale Giuseppe Di Stefano, autista dello scuolabus coinvolto nell’incidente.

Anche lui è stato portato in ospedale dove sono andati anche il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, e gli assistenti sociali del Comune.