Incidente a Milano con 5 auto coinvolte, muore un 21enne che si era schiantato contro le vetture in sosta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragico incidente stradale nel centro di Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo aver perso il controllo della vettura che stava guidando e che è finita contro diverse auto in sosta. Ferite altre due giovani che si trovavano con lui ma le cui condizioni non destano preoccupazioni. La vittima è stata portata al Policlinico, dove è stata operato d’urgenza, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente nel centro di Milano

Altro incidente stradale mortale sulle strade delle nostre città. Nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29, a Milano, un giovane di 21 anni ha perso la vita in seguito a uno schianto avvenuto all’alba.

Ferite anche due ragazze di 19 e 20 anni che si trovavano con lui sulla vettura.

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Muore un 21enne: era alla guida della Porsche

La vittima si chiamava Lorenzo Mattia Persiani, aveva 21 anni. Gli è stato fatale il terribile schianto avvenuto dopo un’incidente occorso in viale di Porta Vercellina a Milano nella mattinata di domenica 29 marzo.

Con lui c’erano altre due giovani che sono state accompagnate in codice giallo al San Carlo e al Fatebenefratelli: hanno riportato alcune contusioni ma le loro condizioni non sono gravi.

Diversa purtroppo la situazione del 21enne che è stato trasportato al Policlinico e qui è morto dopo essere stato operato d’urgenza. Le sue condizioni, già disperate, si sono aggravate col passare dei minuti e hanno portato al suo decesso.

La ricostruzione

L’incidente è avvenuto poco prima delle sei di mattina di domenica 29 marzo, come riportato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Si era compreso fin da subito che la situazione fosse grave, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto tre ambulanze e due automediche, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Di recente, il capoluogo lombardo era stato già teatro di altri tragici incidenti stradali.

Arrivati sul posto, nei pressi di piazzale Aquileia, all’altezza dell’incrocio con via Matteo Bandello, i soccorritori hanno trovato cinque auto devastate, compresa la Porsche Spyder Rs su cui il 21enne viaggiava. La vettura era stata presa a noleggio e portava una targa tedesca.

Secondo le prime ricostruzioni e a causa dell’alta velocità, il guidatore avrebbe perso il controllo della Porsche mentre procedeva da viale Papiniano in direzione piazzale Baracca e percorreva la curva vicino al carcere di San Vittore. Qui l’auto avrebbe iniziato a zigzagare da una parte all’altra della carreggiata urtando prima il cordolo di destra e poi 4 vetture in sosta, prima di finire la corsa in uno schianto.