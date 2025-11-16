Incidente a Milano in viale Fulvio Testi, scontro violentissimo e 21enne in fin di vita: 4 i feriti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Quattro feriti in un incidente tra due auto su viale Fulvio Testi a Milano, tra cui in 21enne ricoverato in condizioni gravissime. Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo sarebbe stato alla guida di un Suv finito in fiamme e andato completamente distrutto, con a bordo una donna, ricoverata in codice rosso, e un 23enne, in ospedale in codice giallo. Ferito anche un 32enne alla guida dell’utilitaria coinvolta nel violento impatto.

L’incidente a Milano

Il terribile incidente si è verificato intorno alle 6.30 di domenica 16 novembre sulla strada a scorrimento veloce che da Milano va in direzione Monza, a poca distanza dalla fermata metro Bicocca.

La dinamiche e le cause dello schianto sono ancora da chiarire. Stando alle informazioni riportate, a scontrarsi sono state una Opel corsa e un Suv Mercedes classe G, che a causa del violento impatto si è ribaltato sull’asfalto, prendendo fuoco e finendo in pezzi, con il telaio che si è staccato dall’abitacolo.

Rilievi degli agenti della polizia locale tra i rottami del Suv andato distrutto nell’incidente in viale Fulvio Testi

I soccorsi in viale Fulvio Testi

All’arrivo dei soccorsi, il 21enne si trovava in arresto cardiaco, ma è stato rianimato dagli operatori sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove sarebbe in pericolo di vita.

Una 30enne che viaggiava con lui è stata portata in codice giallo al Policlinico, ma le sue condizioni si sarebbero aggravate con il passare delle ore, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico: si troverebbe adesso in codice rosso, con prognosi riservata.

Con loro nel Suv anche un ragazzo di 23 anni, ferito non gravemente e in codice giallo al San Raffaele.

Gli accertamenti

In codice giallo anche il 32enne alla guida dell’Opel Corsa, che sarebbe risultato positivo al test per le sostanze stupefacenti: da verificare se l’assunzione sia relativa alle ore precedenti o ai giorni scorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e gli agenti della polizia locale, al lavoro sui rilievi per ricostruire l’incidente tra le due auto e le eventuali responsabilità.