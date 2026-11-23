Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un grave incidente stradale ha provocato 11 feriti e pesanti disagi al traffico sulla Tangenziale Est di Milano nella mattinata di lunedì 23 novembre. Il maxi tamponamento, avvenuto tra Carugate e Cernusco sul Naviglio, ha coinvolto quattro automobili, rendendo necessaria la chiusura temporanea di un tratto dell’A51. L’incidente si è verificato poco prima delle 6 di lunedì 23 novembre 2026, lungo la carreggiata sud della Tangenziale Est di Milano, in direzione dell’autostrada A1 Bologna.

Incidente sulla Tangenziale Est a Milano, diversi feriti

Secondo una prima ricostruzione, il tamponamento avrebbe inizialmente coinvolto due automobili, per poi estendersi ad altri due veicoli rimasti fermi sulla carreggiata. Si sarebbe così verificato uno scontro a catena tra quattro vetture, la cui dinamica è ancora oggetto degli accertamenti della polizia stradale.

Tra i feriti, secondo quanto riferito dalle testate locali, ci sarebbe anche bimbo di 5 anni. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU) ha coordinato l’intervento dei sanitari, inviando sul posto diverse ambulanze e un’automedica. L’attivazione iniziale dei soccorsi è avvenuta in codice rosso, un livello di emergenza che non permette, da solo, di stabilire la gravità delle lesioni riportate dai feriti.

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Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Monza, impegnati nella messa in sicurezza delle automobili, e gli agenti della polizia stradale, incaricati dei rilievi per ricostruire le cause del tamponamento.

Tangenziale Est chiusa tra Carugate e Cernusco sul Naviglio

Il maxi tamponamento ha avuto conseguenze particolarmente pesanti sulla viabilità dell’hinterland milanese. Poco dopo le 6:30 è stata disposta la chiusura temporanea della carreggiata sud dell’A51, tra gli svincoli Sp 208 Carugate-Brugherio Nord e Sp 113 Cernusco sul Naviglio, in direzione Bologna. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai soccorritori di assistere i feriti, mettere in sicurezza l’area e procedere alla rimozione dei quattro veicoli incidentati.

Secondo le informazioni comunicate da Milano Serravalle, società che gestisce la Tangenziale Est, gli incolonnamenti sono aumentati rapidamente. Da una prima coda di circa un chilometro, alle 8 del mattino si è arrivati a otto chilometri di traffico bloccato o fortemente rallentato, tra Vimercate Sud e Cernusco sul Naviglio, lungo la direttrice verso Bologna.

Le ripercussioni hanno interessato soprattutto gli automobilisti provenienti dalla Brianza e dai comuni a nord-est di Milano, diretti verso il capoluogo lombardo o verso gli altri collegamenti autostradali.

Traffico in tilt e code

A rendere ancora più complicata la situazione è stato l’orario dell’incidente. Lo scontro è avvenuto infatti poco prima dell’inizio della fascia mattutina in cui migliaia di pendolari percorrono quotidianamente la Tangenziale Est per raggiungere Milano e le principali arterie autostradali.

L’A51 rappresenta uno dei collegamenti fondamentali per la mobilità dell’area nord-orientale della città, mettendo in comunicazione i territori della Brianza, Vimercate, Carugate e Cernusco sul Naviglio con la rete tangenziale milanese.

La chiusura della carreggiata in direzione sud, unita alla presenza dei mezzi di emergenza e alle operazioni di recupero delle automobili, ha impedito il normale deflusso del traffico proprio mentre aumentava il numero di veicoli in circolazione.