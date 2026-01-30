NOTIZIE
Incidente a Misilmeri sulla Palermo-Agrigento tra camion e automedica, 3 morti: erano i sanitari e il paziente

Le vittime sono gli occupanti della vettura di soccorso. Il traffico sulla statale è bloccato

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla statale Palermo-Agrigento. Un camion e un’automedica si sono scontrati nel territorio di Misilmeri, in contrada Coda di Volpe. Le vittime sono un paziente dializzato e i due operatori sanitari che viaggiavano a bordo della vettura di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, i carabinieri e il 118. L’incidente ha provocato il blocco del traffico.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

