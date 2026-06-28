Incidente a Nancy, in Francia, precipita un aereo da turismo e provoca 11 morti: erano paracadutisti in erba

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un aereo da turismo è precipitato vicino a Nancy, in Francia. Il bilancio è tragico: sarebbero 11 le vittime dell’incidente, come riportano i media transalpini e il prefetto locale, Yves Seguy. Lo schianto si è verificato nella località di Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle. A bordo viaggiavano una dozzina di persone che avrebbero dovuto cimentarsi con il loro primo lancio dal paracadute.

Incidente aereo a Nancy, in Francia

Tragedia aerea in Francia dove un piccolo velivolo da turismo è precipitato nei sobborghi di Nancy, provocando la morte di 11 persone, tutte quelle che erano presenti sul volo.

A bordo c’erano persone appassionate di paracadutismo che avrebbero dovuto partecipare a un “battesimo di lancio dal paracadute”. Per cause ancora da accertare, però, l’aereo civile è precipitato, non lasciando superstiti.

Undici morti: bilancio tragico dopo lo schianto

Ingenti i tentativi di soccorso e il dispiegamento di forze in zona: come riporta Est Republicain, si sono mobilitate numerose squadre di vigili del fuoco e ambulanze, oltre alla polizia che ha istituito un perimetro di sicurezza a Tomblaine. Quando però sono arrivati al velivolo, non hanno potuto far altro che accertare la morte degli 11 passeggeri e che nessuno fosse sopravvissuto all’incidente.

I fatti risalgono alla tarda mattinata di domenica 28 giugno. Dopo il decollo dall’aeroporto di Nancy-Essey, il piccolo aereo civile – che doveva effettuare un breve tragitto – si è schiantato intorno alle 11:00 nei pressi del parcheggio di un supermercato della zona.

Ancora da chiarire i motivi per cui il mezzo sia precipitato, schiantandosi su un’area erbosa, a lato di una strada e vicino ad alcune case. “Erano le 11 del mattino, stavo passando in macchina per andare a fare la spesa ad Auchan quando l’ho visto precipitare e schiantarsi.” ha raccontato un testimone.

Chi erano le vittime

Secondo i media francesi, l’aereo trasportava undici persone, tra cui dieci che avrebbero dovuto partecipare a un lancio col paracadute in coppia. Tra queste, tre sarebbero state sbalzate fuori dall’aereo.

Le vittime dell’incidente aereo appartenevano a un gruppo di paracadutisti provenienti da un club di paracadutismo locale.

Secondo le prime ricostruzioni, a perdere la vita sarebbero stati dunque cinque istruttori e cinque allievi di paracadutismo, oltre all’esperto pilota dell’aereo.