Incidente a Nancy, in Francia, precipita un aereo da turismo e provoca 11 morti: erano paracadutisti in erba
Incidente in Francia, a Nancy: precipita un aereo da turismo, ci sono 11 vittime che stavano per lanciarsi col paracadute
Un aereo da turismo è precipitato vicino a Nancy, in Francia. Il bilancio è tragico: sarebbero 11 le vittime dell’incidente, come riportano i media transalpini e il prefetto locale, Yves Seguy. Lo schianto si è verificato nella località di Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle. A bordo viaggiavano una dozzina di persone che avrebbero dovuto cimentarsi con il loro primo lancio dal paracadute.
- Incidente aereo a Nancy, in Francia
- Undici morti: bilancio tragico dopo lo schianto
- Chi erano le vittime
Incidente aereo a Nancy, in Francia
Tragedia aerea in Francia dove un piccolo velivolo da turismo è precipitato nei sobborghi di Nancy, provocando la morte di 11 persone, tutte quelle che erano presenti sul volo.
A bordo c’erano persone appassionate di paracadutismo che avrebbero dovuto partecipare a un “battesimo di lancio dal paracadute”. Per cause ancora da accertare, però, l’aereo civile è precipitato, non lasciando superstiti.
Undici morti: bilancio tragico dopo lo schianto
Ingenti i tentativi di soccorso e il dispiegamento di forze in zona: come riporta Est Republicain, si sono mobilitate numerose squadre di vigili del fuoco e ambulanze, oltre alla polizia che ha istituito un perimetro di sicurezza a Tomblaine. Quando però sono arrivati al velivolo, non hanno potuto far altro che accertare la morte degli 11 passeggeri e che nessuno fosse sopravvissuto all’incidente.
I fatti risalgono alla tarda mattinata di domenica 28 giugno. Dopo il decollo dall’aeroporto di Nancy-Essey, il piccolo aereo civile – che doveva effettuare un breve tragitto – si è schiantato intorno alle 11:00 nei pressi del parcheggio di un supermercato della zona.
Ancora da chiarire i motivi per cui il mezzo sia precipitato, schiantandosi su un’area erbosa, a lato di una strada e vicino ad alcune case. “Erano le 11 del mattino, stavo passando in macchina per andare a fare la spesa ad Auchan quando l’ho visto precipitare e schiantarsi.” ha raccontato un testimone.
Chi erano le vittime
Secondo i media francesi, l’aereo trasportava undici persone, tra cui dieci che avrebbero dovuto partecipare a un lancio col paracadute in coppia. Tra queste, tre sarebbero state sbalzate fuori dall’aereo.
Le vittime dell’incidente aereo appartenevano a un gruppo di paracadutisti provenienti da un club di paracadutismo locale.
Secondo le prime ricostruzioni, a perdere la vita sarebbero stati dunque cinque istruttori e cinque allievi di paracadutismo, oltre all’esperto pilota dell’aereo.