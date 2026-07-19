Incidente a Pastorano sulla Statale 7 Appia tra Capua e Pignataro Maggiore, due uomini morti e un ferito

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Due morti e un ferito nel grave incidente verificatosi sulla Strada Statale 7 Appia, nel territorio di Pastorano, tra il casello autostradale di Capua e gli svincoli per Pignataro Maggiore. Lo schianto ha coinvolto una Fiat Stilo e un veicolo commerciale Piaggio Porter.

Incidente a Pastorano

La tragedia è avvenuta intorno alle 13:50 di domenica 19 luglio. Dopo l’impatto entrambi i mezzi sono rimasti fermi al centro della carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, il Piaggio Porter si sarebbe immesso sulla Statale Appia provenendo da una strada secondaria e sarebbe stato centrato dalla Fiat Stilo, che procedeva a forte velocità.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, arrivate dai distaccamenti di Marcianise e Teano.

Uno degli occupanti del Porter è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre altre due persone sono rimaste incastrate all’interno dei veicoli.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre i feriti, affidati poi alle cure del personale del 118 giunto sul posto con diverse ambulanze.

Nonostante i soccorsi tempestivi, per i due conducenti non c’è stato nulla da fare: le vittime sono un italiano di 69 anni e un cittadino albanese di 42 anni.

Come sta il ferito

Un’altra persona, anch’essa di nazionalità albanese che viaggiava a bordo del veicolo commerciale, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Caserta. L’Ansa scrive che non sarebbe in pericolo di vita.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e la Statale 7 Appia è rimasta temporaneamente chiusa al traffico. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso.

Incidenti stradali in Campania

Come riassume l’Istat, in Campania nel 2024 si sono verificati 10.874 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 261 persone e il ferimento di altre 15.386.

Rispetto al 2023 sono aumentati gli incidenti (+6,2%) e i feriti (+4,8%), così come le vittime (+18,6%).

Nel lungo periodo, rispetto al 2010, il numero dei morti della strada in Campania mostra un incremento (+2,8%), mentre a livello nazionale si registra un calo (-26,3%).

Questi i numeri degli incidenti stradali in Campania nel 2024:

Caserta – 1.457 incidenti con 56 morti;

Benevento – 277 incidenti con 8 morti;

Napoli – 5.858 incidenti con 111 morti;

Avellino – 632 incidenti con 25 morti;

Salerno – 2.650 incidenti con 61 morti.

A livello nazionale, il numero degli incidenti stradali nel 2024 è andato a quota 173.364. I morti, in totale, sono stati 3.030.