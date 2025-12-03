Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono scattate due denunce per rapina a Piacenza dopo l’episodio avvenuto nei pressi della rotatoria di La Verza, dove un automobilista piacentino è stato aggredito e derubato degli occhiali con microtelecamera da due uomini dell’Est, subito identificati e fermati dalla Polizia.

I fatti: dallo scontro al diverbio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la sera di 30 novembre 2025 le Volanti della Questura di Piacenza sono intervenute nei pressi della rotatoria di La Verza a seguito di una segnalazione per aggressione avvenuta dopo un incidente stradale.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio ha avuto origine da uno scontro tra due automobili, una guidata da un cittadino piacentino e l’altra con a bordo due uomini provenienti dall’Est Europa. Dopo il sinistro, tra i coinvolti è nato un acceso diverbio, con reciproche accuse sulla responsabilità dell’accaduto. Gli animi si sono rapidamente surriscaldati, passando dagli insulti alle minacce.

L’aggressione e la rapina degli occhiali

Nel tentativo di documentare quanto stava accadendo, l’automobilista piacentino ha attivato la microtelecamera integrata nei suoi occhiali. La reazione dei due uomini dell’Est non si è fatta attendere: accortisi dell’accensione del dispositivo, sono passati alle vie di fatto, aggredendo e colpendo il piacentino. Durante la colluttazione, gli hanno strappato gli occhiali, per poi risalire rapidamente sulla loro vettura e allontanarsi dal luogo dell’episodio.

L’intervento della Polizia e l’identificazione dei responsabili

Le Volanti della Questura, giunte tempestivamente sul posto, hanno immediatamente avviato le indagini. Gli agenti hanno visionato i filmati delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona e, grazie al numero di targa del veicolo utilizzato dai due aggressori, sono riusciti a identificarli in breve tempo. I due uomini, uno nato nel 1975 e l’altro nel 1999, sono stati rintracciati e accompagnati in Questura per gli accertamenti del caso.

Le conseguenze: denuncia per rapina e restituzione degli occhiali

Al termine delle procedure di identificazione, i due uomini sono stati denunciati per rapina. Gli occhiali con microtelecamera, seppur danneggiati, sono stati recuperati dagli agenti e restituiti al legittimo proprietario, l’automobilista piacentino coinvolto nell’episodio.

