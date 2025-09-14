Incidente a Posada (Nuoro), auto sfonda il cordolo e “decolla” fuori strada: morto un 45enne

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un 45enne di Nuoro è morto a Posada dopo che la sua auto ha urtato un cordolo ed è “decollata”, schiantandosi contro un muro di contenimento. Inutili i soccorsi, nulla da fare per il conducente. Nonostante un generale calo dei decessi su strada nel 2025, si registrano ancora oltre 3mila vittime l’anno e costi sociali enormi.

L’incidente mortale a Posada

Tragedia nella mattinata di oggi – domenica 14 settembre 2025 – a Posada, in provincia di Nuoro, dove un uomo di 45 anni, originario del capoluogo barbaricino, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale che collega il paese a La Caletta.

La vittima viaggiava a bordo di una Toyota Yaris Cross quando, per cause ancora da chiarire, l’auto ha urtato un cordolo ed è “decollata” finendo fuori strada.

La zona della provincia di Nuoro nella quale si trova Posada, dov'è avvenuto un incidente stradale nel quale è morto un uomo

Il veicolo si è schiantato contro un muro di contenimento e l’impatto è stato così violento da non lasciare scampo al conducente, deceduto sul colpo.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero del corpo e alla messa in sicurezza dell’area.

I sanitari del 118 accorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto probabilmente in seguito allo schianto contro il muro, anche se questo elemento andrà chiarito.

Le Forze dell’Ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare se possano esserci elementi utili per comprendere le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

I morti in incidenti stradali in Italia

Sebbene qualche leggero miglioramento, il quadro nazionale riguardante gli incidenti stradali resta preoccupante. Secondo il rapporto Istat-Aci 2024, in Italia si sono verificati 173.364 incidenti con lesioni, con 3.030 vittime e oltre 233 mila feriti.

Se da un lato i decessi segnano un lieve calo rispetto al 2023 (-0,3%), dall’altro aumentano i sinistri che coinvolgono giovani tra i 15 e i 29 anni, con picchi di crescita fino al +23,9% nelle fasce 20-24 e 25-29 anni.

I dati relativi al 2025 diffusi dal ministero dell’Interno confermano un leggero calo degli incidenti (-2,1% nei primi sette mesi) e dei morti (-6,7%), ma l’impatto sociale rimane enorme: oltre 18 miliardi di euro l’anno di costi, quasi l’1% del Pil.