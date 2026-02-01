Incidente a Roma in via Fiorentini, 18enne morto investito da auto: nella stessa strada morì Cynthia Ventucci

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia nella notte a Roma, un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto in via Fiorentini. Il 18enne è stato colpito da una Smart condotta da un 32enne, ma l’esatta dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Un tratto di strada non nuovo a tragedie simili: un anno fa venne investita e uccisa Cynthia Ventucci, 69 anni.

Incidente mortale a Roma in via Fiorentini

Incidente stradale mortale a Roma: nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio un 18enne è stato investito e ucciso in via Filippo Fiorentini, in zona Tiburtino.

Il ragazzo, riferisce Adnkronos, è stato investito da un’auto, una Smart.

18enne morto investito da un’auto

Inutili i soccorsi per il 18enne, che è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto.

Alla guida dell’auto un uomo di 32 anni che si è subito fermato per soccorrere il 18enne.

Auto sequestrata

L’auto, riferisce Repubblica, è stata sequestrata mentre il conducente è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito per alcol e droga.

Nelle prossime ore il 32enne potrebbe essere indagato per omicidio stradale, come da prassi in casi del genere.

Al vaglio della polizia municipale di Roma Capitale le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Nella stessa strada morì Cynthia Ventucci

Nella stessa strada, poco distante dal luogo dove è morto il 18enne, c’era stato un investimento mortale appena un anno fa.

In quel caso a perdere la vita fu la 69enne Cynthia Ventucci, che venne travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Come riporta Repubblica, il 13 gennaio scorso l’uomo alla guida, che si era messo al volante dopo aver assunto cocaina, è stato condannato a 6 anni per omicidio stradale.