Incidente a Roma su via Prenestina tra auto e camion dei rifiuti di Ama, morta una donna e feriti i conducenti

Una donna è morta in uno scontro tra l’auto su cui viaggiava e un camion dei rifiuti a Roma. L’incidente letale è avvenuto sulla via Prenestina nella periferia Est della Capitale, e secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire di accertare la dinamica. Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente dell’auto e del mezzo dell’Ama.

L’incidente a Roma

Lo scontro mortale è avvenuto intorno alle 13 di sabato 21 febbraio nel tratto di via Prenestina tra Colle Prenestino e Colle Monfortani, all’altezza di via Baselice, distante pochi chilometri dal Grande raccordo anulare.

L’incidente ha coinvolto, per cause in corso di valutazioni, una Renault Clio e un camion dell’Ama, l’azienda municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti a Roma.

Morta una donna, feriti i due conducenti

Secondo quanto riportato da Repubblica, il violento impatto ha fatto finire il camion dei rifiuti fuori strada, mentre l’auto si è schiantata contro un albero al lato della carreggiata.

La donna, che viaggiava sul sedile passeggero dell’auto, è morta sul posto.

L’operaio alla guida del mezzo e l’altro conducente sono rimasti feriti e trasportati in ospedale dal personale sanitario del 118 arrivato sul luogo dell’incidente. Le loro condizioni non sono ancora chiare.

La dinamica dell’impatto su via Prenestina

Intervenute su via Prenestina anche le pattuglie della Polizia locale di Roma del VI Gruppo Torri: per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente è stata chiusa la strada tra via Cannaroli e via Baselice.

Secondo quanto ipotizzato finora, lo scontro potrebbe essere stato provocato da un sorpasso azzardato ad alta velocità in un tratto dove è vietato superare, perché con una corsia per ogni senso di marcia.