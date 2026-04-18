Incidente a San Fili vicino Cosenza con violento scontro tra auto in galleria, due morti e un ferito

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un terribile incidente avvenuto nella notte tra due automobili lungo la Statale 107 Silana-Crotonese a San Fili, in provincia di Cosenza, ha causato la morte di due persone, di 19 e 46 anni, e il ferimento di una terza. Indagini in corso da parte delle Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica del violento frontale avvenuto in galleria.

L’incidente frontale a San Fili (Cosenza)

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026, intorno alle ore 23, si è verificato un violento incidente lungo la Strada Statale 107 Silana-Crotonese a San Fili, in provincia di Cosenza, in Calabria.

Stando alle prime ricostruzioni fin qui effettuate, ci sarebbe stato uno scontro frontale tra due automobili all’interno della galleria “Fiego”, per motivi ancora da chiarire.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

In seguito all’incidente sono stati allertati i soccorsi e le Forze dell’Ordine, che si sono recati sul posto e hanno chiuso al traffico la Statale 107 in entrambe le direzioni.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo del sinistro sono quindi accorsi i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, il personale medico del 118 accorso, come riportato da QuiCosanza, con almeno tre ambulanze e il magistrato di turno della Procura di Cosenza.

I Vigli del Fuoco hanno lavorato per estrarre le persone coinvolte nel sinistro dalle lamiere delle vetture, per poi affidarli alle cure dei sanitari. Non ci sarebbe però stato nulla da fare per un 19enne che sarebbe stato alla guida di una delle vetture ed un 46enne che viaggiava con lui, entrambi morti nell’incidente.

Una terza persona, il conducente del secondo veicolo, sarebbe invece rimasta ferita. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, mentre il magistrato di turno ha avviato le indagini per permettere di ricostruire con precisione quanto accaduto.

Gli incidenti nel fine settimana

Come riportato nel report dell’Osservatorio ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale) sulle “Stragi del sabato sera”, dove vengono registrati gli incidenti gravi che coinvolgono conducenti giovani nelle due notti, nel secondo fine settimana di aprile sono stati registrati 5 incidenti con 7 vittime e 5 feriti.

Il periodo preso in esame è quello tra il 10 e il 12 aprile 2026, giorni durante i quali ci sono stati cinque incidenti gravi: due al nord Italia e tre al sud.

Come riportato dall’Osservatorio, “in tre incidenti è stata coinvolta un auto, in due una moto. Due incidenti si sono verificati su strada statale/provinciale e 3 su strada urbana. In due sinistri non sono stati coinvolti altri veicoli ma si è trattato di una fuoriuscita per sbandamento”.