Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Terni. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di venerdì 10 ottobre, quando due uomini italiani, di 37 anni e 46 anni, sono stati fermati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale nei pressi di San Gemini. L’intervento è stato reso necessario a seguito del ribaltamento della loro auto lungo la SS3 bis E45. Durante i rilievi, gli agenti hanno rinvenuto una borsa contenente numerosi panetti di droga, per un peso complessivo di circa 5,7 kg di cannabinoidi.

La scoperta dopo l’incidente sulla E45

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la Squadra Volante della Questura di Terni è intervenuta a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto lungo la SS3 bis E45, nei pressi di San Gemini. I due uomini, entrambi italiani, viaggiavano a bordo di un’autovettura che si è ribaltata senza coinvolgere altri veicoli. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e il personale del Distaccamento di Città di Castello della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti di rito.

Il ritrovamento della droga e il sequestro

Durante le operazioni di soccorso e di controllo del veicolo incidentato, gli agenti delle Volanti, insieme ai colleghi della Stradale e agli altri soccorritori, hanno rinvenuto all’interno dell’auto una borsa di plastica. All’interno sono stati trovati numerosi panetti di sostanza stupefacente, tre telefoni cellulari e altro materiale ritenuto utile alle indagini. Il successivo test di laboratorio ha confermato che la sostanza era positiva ai cannabinoidi, per un peso complessivo di circa 5,7 kg.

L’arresto e le misure cautelari

I due uomini, dopo essere stati trasportati all’ospedale di Terni per ricevere le cure necessarie a seguito dell’incidente, sono stati dichiarati in stato di arresto per detenzione di sostanza stupefacente in concorso. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati trattenuti presso il locale nosocomio in stato di piantonamento da parte della Polizia di Stato, restando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le decisioni del giudice e le misure di prevenzione

Nella mattinata successiva, a seguito della direttissima, il Giudice ha disposto nei confronti dei due uomini la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con il divieto di allontanarsi nelle ore notturne. Inoltre, il Questore Abenante ha adottato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, che impone ai due di non fare ritorno per tre anni a Terni.

IPA