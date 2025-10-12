Incidente a San Severo, moto si schianta contro una recinzione: 64enne medico del 118 morto sul colpo

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Tragedia sulle strade a San Severo, in provincia di Foggia. Un centauro di 64 anni è morto a seguito di un incidente stradale: per cause ancora da accertare, la sua motocicletta si è schiantata contro una recinzione. La vittima è Vincenzo Fernando Incoronato, medico del 118 che lavorava per la Postazione Mobile del paese.

Il sinistro si è verificato il 12 ottobre intorno alle 12.30 quando, mentre stava percorrendo via Rodolfo Morandi in direzione San Paolo di Civitate, una motocicletta è finita fuori strada.

Il sinistro si è verificato a San Severo, in provincia di Foggia

Per cause ancora da accertare, il centauro avrebbe perso il controllo della moto. La corsa del mezzo è terminata solamente quando la motocicletta si è schiantata contro una recinzione situata sul bordo della strada.

All’arrivo dei sanitari, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per il 64enne, che è morto sul colpo.

Chi era la vittima

Secondo quanto riporta FoggiaToday, la vittima è il 64enne Vincenzo Fernando Incoronato.

L’uomo era un medico che operava con il 118 e da anni lavorava per la Postazione Mobile di San Severo.

Incoronato, al momento dell’incidente avvenuto a San Severo, stava raggiungendo San Paolo di Civitate per fare rientro nella propria abitazione.

Ignote le cause del sinistro

Non è ancora chiaro quali siano le cause dell’incidente avvenuto a San Severo in cui Vincenzo Fernando Incoronato ha perso la vita.

Il motivo per il quale il mezzo si sia schiantato con la recinzione, infatti, è attualmente oggetto di indagine. Gli agenti della Polizia Stradale, in particolare, sono giunti sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso.

Dopo la notizia, Stefano Colelli, il direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza di San Severo, ha espresso il proprio cordoglio per quanto avvenuto al collega.

“Amava il suo lavoro ed era sempre dedito e disponibile con tutti”, ha ricordato Colelli.