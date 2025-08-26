Incidente a Santa Maria del Cedro vicino Cosenza, morto un motociclista di 34 anni nello scontro con un'auto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un motociclista di 34 anni è morto a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione il centauro stava viaggiando lungo un’arteria stradale che collega la statale 18 alla frazione di Marcellina, quando si sarebbe scontrato con un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Il personale del 118 intervenuto per soccorrerlo, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incidente mortale a Santa Maria del Cedro

L’incidente ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 agosto. Un centauro di 34 anni stava percorrendo via della Libertà verso la statale 18 della frazione Marcellina di Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza.

Secondo una prima ricostruzione riportata dalle testate locali – MioComune TV e Corriere della Calabria – il motociclista si sarebbe improvvisamente scontrato con un’auto.

Un uomo di 34 anni è morto in un incidente a Santa Maria del Cedro, nel Cosentino. La sua moto si sarebbe scontrata con un'auto

Come riporta la Gazzetta del Sud sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i medici del 118, ma per il giovane centauro non c’è stato niente da fare.

Secondo MioComune TV il motociclista, J.A., era originario di Verbicaro, sempre nel Cosentino, ma da anni viveva a Santa Maria del Cedro. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare.

La tragedia di Giffoni Valle Piana, Salerno

Le strade italiane continuano a macchiarsi di sangue. Solamente il 24 agosto un ragazzo di 22 anni è morto in uno scontro tra due auto lungo la strada che collega Giffoni Valle Piana a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. La ragazza che viaggiava sulla stessa auto della vittima, di 21 anni, è rimasta ferita.

Anche il conducente dell’altra autovettura coinvolta, un uomo di 47 anni, è rimasto ferito ma non ha presentato lesioni gravi. Ancora da chiarire le circostanze che hanno portato all’impatto tra i due veicoli.

Il motociclista colpito da un fulmine in Salento

Recentemente ha sconvolto l’Italia intera la morte di Marco Zampilli, romano di 42 anni, morto lungo la statale 275 all’altezza di Nociglia (Lecce) mentre viaggiava a bordo della sua moto.

Zampilli è stato colpito da un fulmine sulla schiena. La scarica è stata violentissima: il 42enne è stato scaraventato lontano dal suo mezzo, morendo sul colpo.