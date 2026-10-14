Incidente a Stanghella, imprenditore in Ferrari esce dal ristorante e si schianta contro un palo e una casa

Giornalista pubblicista e freelance, scrive di attualità, cronaca e lifestyle. Ha collaborato con diverse testate online, occupandosi soprattutto di informazione digitale e contenuti per il web. Le piace raccontare i fatti in modo chiaro, dando spazio alle persone e alle storie che li attraversano.

Ha distrutto la sua Ferrari 296 GTS, un’auto da oltre 300mila euro, finendo contro un palo nel cortile di una casa a Stanghella, in provincia di Padova. L’imprenditore al volante, che vive in zona, era appena uscito da un ristorante e stava tornando a casa. L’incidente risale alla sera di domenica 11 ottobre e l’uomo è rimasto illeso.

L’incidente in Ferrari dopo l’uscita dal ristorante

Secondo le prime ricostruzioni, intorno a mezzanotte la Ferrari gli sarebbe sfuggita di mano in accelerazione, mettendosi di traverso. Uscita dalla strada, ha strappato una decina di metri di rete metallica e sfondato prima il cancelletto pedonale, poi quello carraio. Si è fermata soltanto contro il palo in cemento dell’alta tensione che si trova dentro la proprietà.

Il muso della supercar è andato distrutto nell’impatto. L’abitacolo ha tenuto e l’imprenditore ha potuto aprire la portiera e scendere da solo.

La famiglia che abita nella casa, uscita in cortile dopo aver sentito il botto, lo ha trovato scosso e senza ferite. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Carmignano di Sant’Urbano, della compagnia di Este.

Tuttocittà

Gli incidenti a Stanghella nei dati della Regione Veneto

Uscite di strada e urti contro ostacoli pesano parecchio anche nelle statistiche del comune. La banca dati del Sistema statistico regionale del Veneto, che pubblica con dettaglio comunale la rilevazione Istat-Aci, li registra come categorie distinte.

Nel 2024 a Stanghella ci sono stati 16 incidenti con lesioni a persone, con un bilancio di 25 feriti e nessun morto. Quattro sono stati classificati come fuoriuscite o sbandamenti e uno come urto contro un ostacolo: cinque episodi in tutto, pari al 31,3% del totale, quasi un incidente su tre.

Uscite di strada, il confronto con la provincia di Padova

Nello stesso anno, in tutta la provincia di Padova, le fuoriuscite o sbandamenti sono stati 263 e gli urti contro ostacoli 108. Insieme fanno 371 incidenti su 2.616, il 14,2% del totale. La quota di Stanghella è quindi più che doppia rispetto a quella provinciale, anche se si basa su appena 16 incidenti, troppo pochi per trarre conclusioni sulla pericolosità delle strade del paese.

C’è poi un limite che riguarda la rilevazione stessa. Come precisa l’Aci, queste statistiche comprendono soltanto gli incidenti con morti o feriti verbalizzati dalle forze dell’ordine, mentre quelli con soli danni materiali restano esclusi. Uno schianto come quello di domenica, chiuso senza feriti, non entra in questi conteggi.