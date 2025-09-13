Incidente a Trezzano sul Naviglio, 23enne sbalzata fuori dall’auto da pirati della strada: avevano proiettili

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Incidente stradale a Trezzano sul Naviglio dove una ragazza di 23 anni è stata travolta da un’auto pirata: l’impatto è stato molto violento, si trova in gravissime condizioni all’ospedale San Carlo di Milano. Dopo lo scontro, le persone a bordo dell’altro veicolo sono fuggite e non le hanno prestato soccorso: all’interno del loro mezzo sono state trovate munizioni da caccia.

Incidente a Trezzano sul Naviglio: 23enne grave

Ancora un incidente sulle strade italiane. Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 settembre una ragazza è stata travolta da un’auto pirata nei pressi di Trezzano sul Naviglio, vicino Milano.

Rimasta gravemente ferita, la ventitreenne è stata soccorsa dal 118 ma non dalle persone presenti nel veicolo con cui si era scontrata che, anzi, si sono dati alla fuga.

Il luogo dell’incidente

La ricostruzione: come sta la ragazza

L’incidente si è verificato intorno all’1:30 in via Leonardo da Vinci, a Trezzano sul Naviglio, periferia sud di Milano. A scontrarsi sono state una Peugeot, guidata dalla ragazza, e una Volkswagen su cui, secondo le prime ricostruzioni, viaggiavano quattro persone.

Stando a quanto appreso da MilanoToday, alla base del sinistro potrebbe esserci una mancata precedenza all’incrocio che immette sulla Nuova Vigevanese.

Ad avere la peggio è stata la ventitreenne che, per il forte urto, è stata sbalzata fuori dall’auto ed è rimasta intrappolata sotto il guardrail. Avrebbe riportato gravi traumi al volto e alla testa.

Indagini in corso

Repentini i soccorsi: erano le 1:37 quando è sopraggiunta un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Insieme a loro, anche i carabinieri di Corsico e i vigili del fuoco di Milano.

La ragazza è stata portata in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano: è in gravi condizioni e risulta in prognosi riservata.

I militari stanno cercando di capire la dinamica di quanto accaduto e hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona nella speranza di individuare i responsabili.

La fuga e le munizioni nell’auto

Come detto, coloro i quali occupavano l’altro veicolo sono fuggiti attraverso i campi nelle vicinanze nel Milanese, subito dopo l’incidente stradale.

Un testimone ha raccontato di aver visto tre-quattro ragazzi scappare dal veicolo e di aver notato, all’interno della loro auto, forse rubata, cartucce e bottiglie di birra.

Nell’auto abbandonata i carabinieri hanno infatti trovato proiettili, munizioni da caccia ma nessuna arma. Tuttavia, è stato rinvenuto, non lontano dal luogo dell’incidente, un fucile a canne mozze con matricola abrasa.