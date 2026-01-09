Incidente a Vicenza, autobus travolge due studenti davanti la scuola: gamba amputata a una 14enne

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Incidente a Vicenza dove un autobus ha travolto due studenti che si trovavano nei pressi della loro scuola. Ad avere la peggio è stata una 14enne che, investita, è stata sottoposta a un’operazione che ha portato all’amputazione di una gamba. Traumi minori invece per l’altro giovane che era con lei.

Incidente a Vicenza, cos’è successo

Brutto incidente a Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza. Qui due studenti sono stati investiti vicino a scuola da un autobus. C’è una ragazza che risulta essere in gravi condizioni tanto da rendere necessaria l’amputazione di una gamba, gravemente lesionata per essere rimasta schiacciata da una ruota del mezzo.

La giovane è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, in codice rosso e si trova in Rianimazione. Migliori le condizioni del suo amico che è stato trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso. All’ospedale anche l’autista, sotto choc.

Autobus travolge due giovani davanti alla scuola

L’incidente è accaduto giovedì 8 gennaio verso le 13.30 in via Cero a Noventa Vicentina. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal Corriere del Veneto, i due ragazzini erano appena usciti da scuola, dall’istituto Masotto che frequentano, e stavano attendendo il bus per tornare a casa.

È allora che nella piazzola di sosta è arrivato il pullman e si è creata una calca. Non è ancora ben chiaro se ci sia stata una spinta volontaria oppure sia stata la foga generale dei ragazzi di entrare a creare l’incidente.

Fatto sta che la ragazza è stata investita dall’autobus dell’azienda di trasporti Svt e il suo arto è stato schiacciato da una ruota del mezzo. Restano tutte da chiarire le dinamiche dell’incidente: gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

La ricostruzione e la nota dell’azienda

In via Cero nel comune vicentino erano subito intervenuti i carabinieri e la polizia locale che stanno cercando di appurare quanto successo. Lo faranno anche osservando le immagini delle telecamere che saranno messe a disposizione dall’azienda di trasporti.

Svt ha commentato la vicenda con una nota. “L’azienda esprime la propria vicinanza agli studenti coinvolti e alle loro famiglie. L’episodio è avvenuto mentre l’autobus era in avvicinamento alla fermata, dunque le porte erano chiuse. Al fine di appurare la dinamica dell’accaduto, Svt metterà a disposizione delle forze dell’ordine la registrazione delle riprese esterne. L’azienda esprime sostegno all’autista suo malgrado coinvolto nell’incidente”.

I due giovani coinvolti nell’incidente non sono in pericolo di vita e frequentano il primo anno della scuola secondaria. Come detto, la ragazza ha riportato una grave lesione ed è stato necessaria amputare parte dell’arto inferiore sinistro. Il ragazzo, invece, residente a Longare, ha riportato una frattura ma le sue condizioni sono in miglioramento.