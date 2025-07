Incidente A1, la famiglia Visconti di Gravellona Toce travolta dal tir: gravi bimba e madre, morti nonni e zia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un gravissimo incidente sull’A1 ha visto protagonista la famiglia Visconti di Gravellona Toce, travolta da un tir nel tratto fiorentino compreso tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Una bimba e sua madre sono ferite gravemente, mentre i nonni e la zia sono purtroppo deceduti nel terribile impatto. Morto anche il cane che era in macchina con loro.

L’incidente in A1 della famiglia Visconti

L’incidente si è verificato attorno alle ore 14 di martedì 15 luglio, nel tratto dell’autostrada A1 compreso tra Firenzuola e Badia, in direzione Bologna.

In base alla prima ricostruzione dei fatti riportata dal Corriere della Sera, la Fiat Panda su cui viaggiava la famiglia Visconti di Gravellona Toce si sarebbe fermata all’improvviso sulla corsia di marcia. Diverse automobili che sopraggiungevano sarebbero riuscite ad evitare l’impatto ma un camion in arrivo, pur avendo tentato di frenare, ha colpito violentemente l’utilitaria.

Il drammatico bilancio dell’incidente in A1: famiglia Visconti distrutta

Nello schianto sono deceduti Mauro Visconti, di 69 anni, Nydia Zoila Albuquerque Basulto, di anni 65, nata a Lima (Perù), e la figlia Carla Stephany Visconti, 39 anni, anche lei peruviana (ma cresciuta a Verbania).

I feriti sono Silvana Visconti, 37 anni, ricoverata in gravi condizioni in prognosi riservata al policlinico Careggi, e la figlia di 4 anni, Summer, grave all’ospedale pediatrico Meyer.

La trentasettenne sarebbe stata alla guida dell’automobile. Seduta accanto c’era la 65enne, mentre sui sedili posteriori le altre vittime, la bimba e un cane (anch’esso deceduto nell’incidente).

Le parole del sindaco di Gravellona Toce Gianni Morandi

La bimba e la madre ferite, così come i nonni e la zia deceduti, vivevano a Gravellona Toce, nel Verbano-Cusio-Ossola.

Il sindaco Gianni Morandi ha commentato l’incidente avvenuto in A1 all’agenzia ANSA: “Per Gravellona è una tragedia. Una cosa sconvolgente“.

Morandi ha annunciato una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali delle vittime e si è messo a disposizione dei parenti per aiutare la donna e la bimba sopravvissute all’incidente.

Il sindaco ha anche rivelato: “Avevo da poco conosciuto una delle due vittime, una signora di origine peruviana che lavorava come operatrice socio sanitaria in una casa di riposo: una brava lavoratrice, una famiglia che si stava costruendo una vita serenamente. Parlando, era venuto fuori che viveva proprio nella casa in cui ero nato e cresciuto, che poi avevo venduto quando mi sono sposato e che lei aveva comprato successivamente”.