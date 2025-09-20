Incidente ad Aglientu nel Sassarese provoca un morto e due feriti, vittima del violento frontale un 88enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un uomo di 88 anni è morto in un violento frontale ad Aglientu, in provincia di Sassari. La vittima era un agricoltore del posto, Gerolamo Pirodda, che sarebbe morto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo della sua auto andandosi a schiantare contro l’altro veicolo proveniente dal senso opposto. Non si esclude un malore dell’anziano all’origine dello scontro. Nell’incidente anche due feriti.

L’incidente frontale

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 del pomeriggio di sabato 20 settembre, sulla strada provinciale 5, nel territorio del comune del Sassarese. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, l’88enne, residente ad Aglientu e molto conosciuto nel Paese, era alla guida della sua Panda quando avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’auto, finendo per invadere la corsia opposta.

In quel momento, sopraggiungeva dall’altra direzione una vettura con a bordo un uomo e una donna, che si sarebbe vista venire addosso la macchina guidata da Pirodda.

Il comune di Aglientu, nel Sassarese, dove l’88enne Gerolamo Pirodda è morto in un incidente mortale

I soccorsi ad Aglientu

Nel forte impatto, l’anziano è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. Per estrarlo è stato necessario l’intervento sul posto di una squadra dei vigili del fuoco di Tempio Pausania.

Sul luogo dell’incidente anche tre ambulanze, medicalizzata, infermieristica e di base, ma per l’88enne non c’era più nulla da fare. Non si esclude che abbia subito un malore mentre era alla guida.

Soccorsi e traportati in ospedale le due persone che viaggiavano nell’altra vettura: hanno riportato contusioni, lesioni e alcune fratture, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Il traffico sulla provinciale è stato interrotto per diverso tempo in modo da consentire la rimozione dei detriti e gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il 16enne morto nel Bresciano

Poche ore prima, intorno alle 14.30, un 16enne moriva in un incidente ad Artogne, in provincia di Brescia. La giovane vittima ha perso la vita schiantandosi in sella alla sua moto contro un’auto.

In un tragico incidente stradale, un giovane di 16 anni è morto a seguito dello schianto della sua moto contro un’auto. È avvenuto ad Artogne, poco distante da Brescia. Il minorenne è morto sul posto per un arresto cardiocircolatorio: inutili i tentativi di rianimazione del personale sanitario arrivato sul posto. La polstrada è al lavoro per ricostruire le cause dello scontro.