Incidente ad Andria con scontro tra tre auto in tangenziale, morto un 21enne e due feriti

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Un grave incidente stradale è avvenuto ad Andria, in Puglia, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio. Un giovane di 21 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite, tra cui una trentenne sarebbe in gravi condizioni. Lo scontro ha coinvolto tre auto ed è avvenuto sulla tangenziale in direzione Corato.

Incidente mortale ad Andria

Nella notte tra l’11 e il 12 luglio si sono scontrate tre auto sulla tangenziale che da Andria va verso Corato.

Le vetture coinvolte nello scontro sono state una Citroen C3 che avrebbe tamponato una piccola utilitaria che, dopo l’impatto, avrebbe invaso la corsia finendo contro una 500.

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Le auto sono state sequestrate e sono in corso le indagini da parte degli agenti della polizia di Stato per individuare le cause e ricostruire l’accaduto.

Morto un 21enne e due feriti

A bordo della piccola utilitaria che è stata tamponata dalla Citroen C3 c’era un 21enne morto nello scontro.

Una trentenne che viaggiava sulla 500 colpita dall’utilitaria è stata trasportata in codice rosso in ospedale e sarebbe in gravi condizioni.

L’altro ferito invece non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini e i precedenti scontri in Puglia

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Le tre vetture coinvolte sono state poste sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione le cause dello schianto.

Nelle ultime settimane diversi giovani hanno perso la vita in incidenti stradali in Puglia. Il 9 luglio, a Bari, un ragazzo di 19 anni, Alessandro Longo, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in moto in via Camillo Rosalba.

Poche settimane prima Francesco Ponarosa, anche lui 19enne, è deceduto in un incidente in moto sempre nel capoluogo pugliese.

Nei giorni scorsi ha perso la vita il 23enne Francesco Longo, in uno scontro tra la sua moto e un’auto lungo la provinciale che collega Conversano e Castellana Grotte.