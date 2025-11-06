Incidente ad Arignano tra un bus pieno di studenti diretti a scuola e un'auto, un morto e circa 20 feriti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Grave incidente ad Arignano, nel Torinese, dove un’auto si è scontrata frontalmente con un bus che trasportava una cinquantina di studenti diretti a scuola. È morto il conducente dell’auto, mentre venti ragazzi hanno riportato lievi contusioni. Sul posto 118, vigili del fuoco ed elisoccorso. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro.

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi – giovedì 6 novembre 2025 – ad Arignano, in provincia di Torino, poco dopo le 7.

Un’automobile e un bus che trasportava una cinquantina di studenti diretti a scuola si sono scontrati frontalmente all’incrocio tra via Borgo Cremera e via Borgonuovo. L’impatto è stato violento e il conducente dell’auto è morto a causa delle ferite riportate.

Arignano, dov’è avvenuto l’incidente tra un’auto e un bus carico di studenti, in seguito al quale è morto un uomo

Molti degli studenti frequentano gli istituti di Chieri e dei comuni vicini. Venti ragazzi hanno riportato contusioni e traumi lievi, ma nessuno risulta in condizioni gravi. Gli altri passeggeri sono stati assistiti dal personale sanitario sul posto. Dopo la collisione, il bus è rimasto fermo parzialmente fuori carreggiata, costringendo alla chiusura temporanea della strada e creando disagi alla circolazione.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, con diverse ambulanze della Croce Rossa di Chieri e Castelnuovo Don Bosco, oltre ai Vigili del Fuoco e all’elisoccorso regionale partito da Torino.

I soccorritori hanno tentato invano di rianimare il conducente dell’auto. Gli studenti feriti, circa venti, sono stati trasportati negli ospedali del Torinese per accertamenti; le loro condizioni non destano preoccupazione.

L’area dell’impatto è rimasta chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi coinvolti. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi fino alla completa riapertura della strada.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto ad Arignano. I Carabinieri di Chieri stanno raccogliendo testimonianze dei passeggeri e degli altri automobilisti presenti al momento dell’incidente per determinare se uno dei mezzi non abbia rispettato la precedenza.

Tra le ipotesi al vaglio anche una possibile distrazione o un errore di valutazione da parte di uno dei conducenti, ma risposte più precise si potranno avere solo nei prossimi giorni.

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Today, la Bmw avrebbe invaso la corsia di marcia del bus, costringendo l’autista del mezzo pesante a una manovra improvvisa per evitare danni maggiori. Saranno comunque gli accertamenti a ricostruire con precisione quanto accaduto.