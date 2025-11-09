Incidente ad Ossona in provincia di Milano, un morto e quattro bambini feriti
Un morto e sei feriti, tra cui bambini, in un grave incidente stradale ad Ossona in provincia di Milano. Interviene l'elisoccorso
Grave incidente stradale ad Ossona, sulla strada provinciale 128, in provincia di Milano. A perdere la vita, presumibilmente in un frontale, un uomo di 79 anni, quattro i bambini feriti e trasportati in diversi ospedali della zona in elisoccorso. Si indaga sulla dinamica del sinistro.
La dinamica del frontale ad Ossona
Stando quanto riporta MilanoToday, si tratterebbe di un frontale tra un suv e una station wagon.
L’uomo di 79 anni, che ha poi perso la vita, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con l’altra auto che viaggiava sulla carreggiata.
Ossona, in provincia di Milano, comune in cui è avvenuto l’incidente frontale
Non si conoscono, al momento, le cause che hanno portato allo sbandamento dell’auto.
All’interno della vettura che viaggiava in direzione opposta rispetto a quella del 79enne era presente un’intera famiglia.
Sei risulterebbero i feriti tra cui quattro bambini, due di 10 anni, uno di 3 anni e una bambina di 6 anni.
I soccorsi
Dopo l’intervento dell’Agenzia regionale emergenza urgenza in codice giallo, uno dei bambini sarebbe stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.
Uno dei due adulti presenti nella vettura, una donna di 39 anni, è stata invece ricoverata in codice giallo al San Gerardo di Monza.
I coinvolti nell’incidente stradale di Ossona risulterebbero tutti in buone condizioni e avrebbero riportato solo lievi ferite.
Gli altri tre bambini sarebbero stati ricoverati al Niguarda di Milano dal personale del 118.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso per tutti i rilievi del caso, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’incidente.
Nessuno sarebbe stato ferito in maniera grave.
Il precedente di Bergamo
Domenica 9 novembre un altro incidente stradale all’altezza di Stezzano, sulla tangenziale Sud di Bergamo, ha provocato la morte di tre persone.
Anche in questo caso si tratterebbe di uno scontro frontale, questa volta a causa di una manovra spericolata.
Due delle vittime erano originarie della provincia di Milano.