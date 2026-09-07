Incidente aereo a Miami, cargo Amazon fuori pista colpisce alcuni veicoli: almeno 5 morti, fiamme in aeroporto

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Aereo in fiamme a Miami, dove un cargo di Amazon Air è uscito di pista durante l’atterraggio andandosi a schiantare contro dei veicoli. Nell’incidente sono morte almeno cinque persone, mentre altre cinque sono rimaste ferite, tre in maniera grave. L’impatto ha originato un incendio che ha sprigionato una densa colonna di fumo nero.

L’incidente aereo a Miami

L’aereo, un Boeing 767-300 cargo della società 21 Air che opera per Amazon, era arrivato nello scalo di Miami dal Luis Muñoz Marín International Airport di San Juan, Porto Rico, intorno alle 14 locali, le 20 in Italia, di domenica 6 settembre.

Per cause in corso di accertamento, il velivolo non è riuscito a fermarsi in pista durante la fase di atterraggio, finendo per scontrarsi su alcune auto e mezzi di servizio su una strada adiacente all’aeroporto.

Cargo Amazon in fiamme all’aeroporto

A seguito dell’impatto contro i veicoli è divampato un rogo che ha avvolto la fusoliera, da cui si è alzato un’alta colonna di fumo.

Diverse squadre di vigili del fuoco sono arrivate sul posto per le operazioni di spegnimento dell’incendio e tentare di estrarre le persone dalla cabina di pilotaggio e dagli abitacoli.

Secondo quanto dichiarato dal capo dei pompieri di Miami-Dade, Ray Jadallah, le fiamme divampate nello schianto hanno bloccato il pilota e il copilota a bordo dell’aereo, oltre a intrappolare le altre persone che viaggiavano nei veicoli coinvolti.

Al momento non è chiaro il numero delle persone coinvolte e chi siano le vittime, ma secondo quanto riferito dalle autorità locali i soccorritori intervenuti sono riusciti a portare in salvo cinque feriti, tre dei quali portati in ospedale in gravi condizioni, mentre almeno in cinque hanno perso la vita.

Le ipotesi sulle cause

La Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board hanno avviato un’indagine ufficiale per ricostruire la dinamica e cosa abbia potuto portare all’incidente aereo a Miami.

Secondo quanto riferito all’agenzia Ap da esperti dell’aviazione, una delle ipotesi è che nell’atterraggio l’aereo abbia toccato la pista troppo tardi.