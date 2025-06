Incidente aereo a Peri, ultraleggero si schianta vicino alla ferrovia: ferite le due persone a bordo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un violento schianto ha coinvolto venerdì 13 giugno un ultraleggero a Peri, frazione di Dolcé (Verona), precipitando vicino ai binari della linea ferroviaria Verona-Brennero. Due persone a bordo sono state trasferite in codice giallo all’ospedale Borgo Trento: le loro condizioni, seppur serie, non vengono considerate critiche. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, sanitari del Suem 118 e tecnici ferroviari. La circolazione dei treni è stata sospesa.

Cosa è successo sull’ultraleggero a Peri

Come riporta Ansa, l’ultraleggero è precipitato venerdì 13 giugno poco dopo le 11 vicino alla stazione ferroviaria, evitando miracolosamente l’arrivo di un convoglio, grazie alla sospensione temporanea della tratta.

Il velivolo ha tranciato i cavi elettrici della linea ferroviaria, sprigionando scintille e fumo. I vigili del fuoco hanno quindi domato un piccolo incendio senza che il velivolo prendesse completamente fuoco. I due occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dal mezzo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

L’ultraleggero si è schiantato a Peri, frazione di Dolcé, in provincia di Verona

Interventi straordinari lungo la ferrovia

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per gestire emergenza e sicurezza, mentre il Suem 118 ha prestato i primi soccorsi, trasportando pilota e passeggero in ospedale.

Dal canto loro, i tecnici di Trenitalia hanno isolato la zona, con la tratta Verona-Brennero interrotta per consentire le verifiche di sicurezza e il ripristino dei cavi. Nel primo aggiornamento di Trenitalia si segnalano ritardi fino a 30 minuti per i treni AV e fino a 60 minuti per Intercity e regionali.

Le condizioni dei feriti

Al momento, pilota e passeggero sono ricoverati all’ospedale Borgo Trento in codice giallo. Nonostante la gravità iniziale, le loro condizioni restano stabili; non risultano lesioni gravi ma sono sotto osservazione.

I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: dalle prime ipotesi si ipotizza un guasto tecnico o un errore di pilotaggio.

Ripresa del traffico ferroviario

Trenitalia ha comunicato che la linea è stata progressivamente riattivata nella tarda mattinata.

I viaggiatori sono invitati a consultare il portale Cerca Treno o l’app Infomobilità per verificare le partenze, arrivi ed eventuali deviazioni. Intanto, i tecnici proseguono nell’ispezione della tratta per garantire la sicurezza dell’intero percorso.

In corso le indagini dei carabinieri

I carabinieri di Dolcé hanno avviato accertamenti per stabilire cause e responsabilità: verranno ascoltati pilota, passeggero e testimoni.

Resta da chiarire se il velivolo fosse regolarmente autorizzato per il volo e in possesso di manutenzione aggiornata. Le informazioni raccolte aiuteranno a definire se si sia trattato di incidente o malfunzionamento.