Incidente aereo a San Diego, Cessna 550 si schianta sulle case e le distrugge: ci sono dei morti

Incidente aereo a San Diego

Tragedia all’alba di giovedì 22 maggio a San Diego, dove un piccolo aereo privato, un Cessna 550, si è schiantato su un quartiere residenziale militare a nord della città. Tutte le persone a bordo sono morte, come confermato dai vigili del fuoco, mentre nessun ferito è stato registrato tra i residenti, nonostante il violento incendio che ha distrutto almeno 15 abitazioni e numerosi veicoli.

Il quartiere coinvolto si trova lungo la traiettoria di atterraggio dell’aeroporto Montgomery-Gibbs Executive, a poca distanza dal Pacifico.

Secondo i vigili del fuoco, le condizioni di visibilità al momento dell’incidente erano fortemente compromesse da una fitta nebbia, fenomeno frequente in questa zona costiera durante la stagione primaverile.

Morti tutti i passeggeri del Cessna

Come riporta Ansa, a rassicurare i residenti ci ha pensato Dan Eddy, ufficiale dei vigili del fuoco, spiegando che non ci sono morti né feriti tra le persone che vivevano nel quartiere colpito: “Non abbiamo trovato corpi a terra né persone ferite che abbiano richiesto il ricovero”.

I passeggeri dell’aereo, invece, sono morti nell’impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, il Cessna 550 avrebbe urtato una prima abitazione, per poi iniziare a perdere pezzi in volo e precipitare definitivamente su altre villette vicine, dando fuoco a interi isolati e ad almeno 15 abitazioni.

“Scena terrificante, fiamme ovunque”: il racconto della polizia

Il capo della polizia di San Diego, Scott Wahl, ha descritto quanto accaduto come “una scena terrificante”: “Ci siamo trovati di fronte a case e auto che prendevano fuoco contemporaneamente. L’intero quartiere era avvolto da fumo e fiamme”.

Le operazioni di spegnimento e controllo sono proseguite per ore, con l’impiego congiunto di vigili del fuoco, polizia e unità dell’esercito.

Il quartiere colpito, Murphy Canyon, ospita numerose famiglie di militari. Centinaia di persone sono state evacuate a scopo precauzionale, mentre le autorità stanno procedendo a ispezionare ogni singola casa per escludere la presenza di altri danni strutturali o residui di carburante.