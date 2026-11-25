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Sei persone sono morte nello schianto di un aereo monomotore Cessna 210 nel Golfo del Messico, al largo delle coste del Mississippi, negli Stati Uniti. Tra le vittime ci sono anche due bambini di 12 e 10 anni. I corpi sono stati ritrovati dai soccorritori dopo ore di ricerche. Inizialmente erano state individuate soltanto i giubbotti di salvataggio e la scialuppa gonfiabile dell’aereo.

Aereo si schianta al largo del Mississippi, sei morti

Mercoledì 25 novembre un aereo Cessna 210, un piccolo monomotore utilizzato per tragitti brevi, si è schiantato nel Golfo del Messico, a poche miglia dalle coste del Mississippi, negli Usa. Secondo quanto riportato dalla Bbc, il velivolo sarebbe scomparso dai radar delle torri di controllo attorno alle 15:45 ora locale.

L’aereo stava volando nel tratto di mare tra la città costiera di Pascagoula e Horn Island, mantenendosi quindi relativamente vicino alla terraferma, quando avrebbe smesso di trasmettere segnali radar. Al momento la carcassa del velivolo non è stata recuperata e non è quindi stato possibile definire le cause del disastro.

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A bordo dell’aereo c’erano due famiglie, quattro adulti e due bambini di 12 e 10 anni. Le ricerche sono iniziate immediatamente, ma inizialmente sono state individuate soltanto la scialuppa gonfiabile dell’aereo e i giubbotti di salvataggio. Soltanto il 25 novembre i sommozzatori sono riusciti a trovare e recuperare i corpi senza vita di tutte e sei le persone che erano a bordo.

Chi sono le vittime del disastro aereo

Nbc ha ricostruito l’identità delle persone decedute nello schianto dell’aereo in Mississippi. Si tratterebbe di due famiglie legate a due aziende della Florida. Entrambe sarebbero state di ritorno da un viaggio in Louisiana, dove erano andate per inaugurare le vacanze invernali con una battuta di pesca.

Le vittime sarebbero Brent Stokes, 50 anni, e il figlio Hunter, 16 anni, Michael Knox, 43 anni e la moglie Arlyn, anche lei 43enne, e i due giovanissimi figli della coppia, Charles Holden Knox, 12 anni e Truett Knox, 19 anni. I nomi sono stati confermati dalla proprietaria dell’aereo, Rhonda Culmer.

Brent Stokes risulta essere presidente di una società di cantieristica navale di Fort Myers, in Florida, la Stokes Marine. Arlyn Knox, oltre a essere moglie di Michael, sarebbe anche sorella di Stokes. Insieme al marito, Arlyn risulta essere proprietaria della Knox Technology, un’impresa attiva nel settore IT.

Il commento della famiglia delle vittime

Come riportato sempre da Nbc, i due nuclei familiari stavano viaggiando dalla Louisiana, dove avevano passato una vacanza incentrata sulla pesca, a Fort Myers, in Florida, dove abitavano. L’aereo era decollato dall’aeroporto Lakefront di New Orleans attorno alle due del pomeriggio ora locale.

“Sono morti facendo ciò che amavano: festeggiare l’inizio di un meraviglioso periodo di festa con una battuta di pesca insieme, prima di tornare a casa dal resto della nostra famiglia. Nel mezzo del nostro dolore, ci aggrappiamo a questo pensiero, così come all’immenso amore che ci hanno donato e a quello che ora ci circonda. Li porteremo sempre con noi”, ha dichiarato la famiglia in un comunicato ottenuto dalla Nbc.