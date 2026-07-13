Incidente aereo all'aeroporto di Luton col volo Wizz Air Londra-Atene, svelato l'errore dei piloti

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È successo nell’aprile 2025, ma l’errore è stato reso noto soltanto più di un anno dopo. Quel mattino, presso l’aeroporto Luton di Londra, si è sfiorato l’incidente aereo. Un velivolo Wizz Air in partenza per Atene decollò quasi alla fine della pista, rischiando di finire contro la ferrovia e un’autostrada. A causare il potenziale disastro sarebbero stati parametri di volo errati inseriti sul computer di bordo.

L’incidente aereo sfiorato sul volo Londra Atene

Un Boeing 737 Max ha sfiorato per 162 metri un disastro aereo, decollando a pochi metri di distanza dalla fine dell’asfalto della pista aeroportuale.

Appena 5 secondi di ulteriore ritardo e il velivolo sarebbe potuto andare a schiantarsi contro la ferrovia e la strada ad alto scorrimento che si trovano nei pressi dell’aeroporto.

ANSA

L’Airbus Wizz Air, in partenza da Londra con destinazione Atene, aveva a bordo 162 passeggeri, 2 piloti e 4 assistenti di volo. Il comandante aveva 10mila ore di servizio di cui 3mila su quel modello di jet.

L’aereo è infine decollato sorvolando la soglia di fine pista a meno di 4 metri di altezza, ben al di sotto dei 10,67 metri di sicurezza previsti dalle norme internazionali per garantire un margine di distacco adeguato da eventuali ostacoli.

L’errore presso l’aeroporto di Luton

L’errore è avvenuto presso l’aeroporto di Luton, uno dei più trafficati scali del Regno Unito.

Il velivolo aveva inizialmente preparato il volo con decollo dall’intera lunghezza della pista 25, per poi cambiare programma già in fase di rullaggio.

Comandante e primo ufficiale accettarono di utilizzare un’intersezione accorciando il proprio percorso, così come proposto dalla torre di controllo.

I nuovi parametri di decollo imposti dal cambio di itinerario non furono però correttamente inseriti nel Flight Management Computer, il computer di bordo dell’aereo.

La replica di Wizz Air

Il fatto è accaduto nell’aprile 2025, ma reso noto il 9 luglio 2026 da un bollettino dell’Air accidents investigation branch (Aaib), l’ente investigativo britannico per la sicurezza aerea.

Un portavoce di Wizz Air ha fatto sapere al Corriere della Sera che il volo in questione non era operato dalla low cost ungherese ma da Ascend Airways.

L’Aaib, si giustifica il vettore “ha identificato questo episodio come un errore procedurale isolato dell’equipaggio di volo e non ha riscontrato alcuna carenza tecnica e di sistema di gestione della sicurezza di Wizz Air”.