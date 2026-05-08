Incidente aereo in Cina, lite tra piloti prima dello schianto del Boeing 737 China Eastern: tensione in cabina

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovi sviluppi sul tragico incidente aereo avvenuto in Cina nel 2022, in cui sono morte 132 persone. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, lo schianto sarebbe avvenuto per mano di uno dei tre piloti presenti in cabina che avrebbe deliberatamente spento i motori e condannato i passeggeri. Gli altri due avrebbero provato, invano, a far risalire l’aereo e tra di loro sarebbe scoppiata una lite.

Incidente aereo in Cina

Dopo anni di indagini e ricostruzioni, è più chiara la dinamica del tragico incidente aereo avvenuto in Cina il 21 marzo 2022 e in cui hanno perso la vita 132 persone in quella che è ritenuta la più grande sciagura aerea degli ultimi 30 anni nel Paese.

Prima dello schianto nelle campagne cinesi, ci sarebbe stata una zuffa in cabina sul volo China Eastern tra il pilota che aveva fatto in modo che il velivolo precipitasse e gli altri due presenti sul Boeing 737 che, in ogni modo e per 18 secondi, hanno provato a evitare che ciò avvenisse, invano.

La dinamica dello schianto

A spiegare la dinamica di quanto accaduto sono alcuni dati forniti dagli investigatori statunitensi dell’Ntsb che hanno avuto modo di estrarre le informazioni dalle scatole nere presenti sul velivolo e a riportarle è il Corriere della Sera.

Quando in Italia era l’alba del 21 marzo 2022, uno dei tre piloti presenti nella cabina del volo Kunming-Guangzhou ha spento i motori, disattivando quindi il pilota automatico. In più ha spinto la sua cloche in avanti, così da facilitare la discesa del velivolo a tutta velocità.

Circa due secondi dopo, qualcuno in cabina ha azionato l’altra cloche all’indietro, cercando di evitare lo schianto.

La lite in cabina tra i piloti

Si è avuto così un tira e molla durato almeno 18 secondi tra il comandante, il primo ufficiale o il terzo pilota presente in qualità di osservatore.

Non è stato ancora accertato chi tra i tre presenti abbia commesso il terribile atto mentre si è appurato tramite la scatola nera che, diversi secondi prima dello schianto, si siano sentite “urla, allarmi, respiri accelerati e vibrazioni”, tutti suoni che fanno pensare a una lite o a un insieme di sforzi.

C’è stato dunque un tentativo di salvare le 132 persone presenti a bordo, tentativo che però non è andato a buon fine. Alle 14:23 locali, infatti, il Boeing 737 si è schiantato nelle campagne cinesi a una velocità vicina a quella del suono, disintegrandosi in oltre 50 mila pezzi e non lasciando superstiti.