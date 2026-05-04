Incidente aereo in Cina, lo schianto del Boeing 737 di China Eastern fu voluto da uno dei piloti: 132 morti

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La verità sull’incidente aereo avvenuto in Cina il 21 marzo 2022 comincia a venire a galla. A provocare lo schianto, costato la vita a 132 persone, sarebbe stato uno dei piloti. Secondo gli accertamenti tecnici svolti da un’agenzia investigativa Usa, il responsabile avrebbe spento i motori e lanciato volontariamente l’aereo in picchiata. Finora le autorità cinesi avevano mantenuto il massimo riserbo sul disastro.

Incidente aereo in Cina, primi esiti delle indagini resi pubblici

Il Boeing 737 della compagnia China Eastern, decollato alle 13:16 locali da Kunming e diretto a Guangzhou, si è schiantato circa un’ora dopo il decollo nelle campagne cinesi. Dopo quattro anni, il velo di silenzio imposto dalle autorità sulla più grande sciagura aerea degli ultimi 30 anni in Cina, comincia a rompersi.

L’indagine della National Transportation Safety Board, agenzia investigativa indipendente del governo Usa, ha prodotto un rapporto di quasi tremila pagine che alcuni tecnici hanno visionato per conto del Corriere della Sera.

ANSA

Primo pilota principale indiziato per l’incidente aereo in Cina

I primi riscontri mettono nero su bianco che lo schianto è stato provocato da uno dei tre piloti che si trovavano in cabina. Il principale indiziato, secondo quanto riportato dal Corriere, sarebbe il primo ufficiale.

Ai comandi c’è il 31enne Yang Hongda, assistito dal primo ufficiale Zhang Zhengping, 58 anni, con 31.769 ore di volo, un veterano demansionato a primo ufficiale per motivi mai chiariti. In cabina, inoltre, è presente come osservatore il pilota 26enne Ni Gongtao. Nella prima ora di volo tutto sembra normale, ma intorno alle 14:20 la torre di controllo si accorge che l’aereo sta perdendo rapidamente quota. Dalla cabina non parte nessuna richiesta di aiuto, e nessuno risponde alle richieste di contatto provenienti da terra.

L’ultimo segnale arriva quando il velivolo è a quota 3.380 metri di altitudine. Poco dopo, a una velocità folle (circa 1.125 chilometri orari) il Boeing si schianta disintegrandosi in oltre 50mila pezzi.

Le indagini dell’Ntsb Usa sull’incidente del Boeing in Cina

Le due scatole nere vengono recuperate e partono le indagini delle autorità cinesi. Ma da allora, se si escludono alcuni generici richiami delle autorità cinesi a porre maggiore attenzione alla valutazione dello stato psicologico degli equipaggi, sulla vicenda cala il silenzio. Nel maggio del 2025 l’Amministrazione dell’aviazione civile della Cina replica a un cittadino che, avendo perso la famiglia nell’incidente aereo, chiede informazioni.

La risposta è, sostanzialmente, che l’esito delle indagini non può essere reso pubblico perché “potrebbe mettere a rischio la sicurezza nazionale e la stabilità sociale”. Nel frattempo, però, le autorità cinesi avevano coinvolto nelle indagini anche l’autorità americane, poiché il velivolo era di fabbricazione Usa.

E proprio grazie a un accesso agli atti, gran parte dei risultati delle indagini svolte dalla Ntsb sono state rese pubbliche, evidenziando che – con ogni probabilità – lo schianto è stato provocato con lo spegnimento di entrambi i motori e la cloche è stata posizionata in modo da aumentare la velocità dell’impatto con il suolo. Il disastro aereo del 21 marzo 2022 rimane il più grave, in termini di vittime, nella storia degli ultimi 30 anni della Cina.