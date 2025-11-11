Incidente aereo in Georgia, cargo C-130 della Turchia precipitato vicino all'Azerbaigian: dispersi 20 militari

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Incidente aereo al confine tra Georgia e Azerbaigian. Un aereo cargo militare turco C-130 si è schiantato mentre stava tornando in Turchia. A bordo erano presenti venti persone. Il ministero della Difesa di Ankara non ha fornito dettagli sulle cause dell’incidente e ha fatto sapere che sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso.

Incidente aereo, cargo C-130 turco si schianta

Secondo quanto riportato dal ministero della Difesa, il cargo C-130 era partito dall’Azerbaigian per fare ritorno in Turchia. Nei pressi del confine con la Georgia il velivolo si è schiantato. “Le operazioni di ricerca e soccorso sono iniziate in coordinamento con le autorità azere e georgiane”, ha fatto sapere Ankara.

A bordo dell’aereo coinvolto nell’incidente c’erano 20 persone, compreso l’equipaggio.

Getty

Un cargo C-130 dell’aeronautica turca

Il video dell’incidente aereo del mezzo turco

L’aereo era decollato dall’aeroporto internazionale di Ganja, in Azerbaigian, alle 14:19 ora locale (le 11:19 ora italiana) di martedì 11 novembre.

Secondo i tracciati raccolti dal sito Flightradar24, alle 14:41 il C-130 ha raggiunto una quota di crociera di 24 mila piedi (7.315 metri). L’ultimo segnale inviato è stato alle 14:49 e 20 secondi. In quel momento l’aereo ha perso dei pezzi in volo.

Al momento l’ipotesi al vaglio di chi sta facendo accertamenti è che si sia trattato di un grave guasto meccanico, ma non si può escludere che il mezzo sia stato colpito da un drone o da un missile.

Il messaggio del presidente Erdogan

Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di aver appreso dell’incidente “con profondo dolore”. Erdogan, in un post su X, ha confermato che le operazioni di ricerca e recupero sono in corso con il supporto delle autorità locali. “Il nostro lavoro continua in coordinamento con le autorità competenti per raggiungere il luogo dell’incidente. Che Dio abbia pietà dei nostri martiri”, ha scritto il presidente della Turchia.

Sempre sul social X Antonio Tajani, ministro degli Esteri del governo italiano, ha espresso vicinanza per l’accaduto, taggando nel suo post l’omologo turco Hakan Fidan.

“Apprendo con dolore dello schianto di un aereo cargo militare turco C130 in territorio georgiano mentre era in rotta dall’Azerbaigian alla Turchia. Esprimo la mia solidarietà al popolo turco, alle autorità, alle forze armate, a tutti i soccorritori che stanno intervenendo sul posto. Condoglianze ai familiari delle vittime”, ha scritto Tajani.

Operazioni di ricerca in corso

Erdogan ha inoltre annunciato che reparti dell’esercito sono già stati inviati in volo verso la zona dell’incidente per avviare le operazioni di soccorso e recupero.

Anche le autorità georgiane sono state immediatamente informate, e l’esercito di Tbilisi è stato messo in stato di mobilitazione. Il velivolo era partito da una base militare in Azerbaigian ed era diretto in Turchia.

Il presidente azero Ilham Aliyev ha espresso personalmente le proprie condoglianze per l’incidente aereo a Erdogan con una telefonata.