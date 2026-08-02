Incidente aereo in Perù, il video della tragedia. L'impatto e poi l'incendio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un’emittente locale ha pubblicato un video che mostra gli attimi prima dell’incidente aereo in Perù che ha provocato la morte di sette italiani. Nelle immagini si vede il velivolo perdere pezzi in quota e poi precipitare al suolo.

Incidente aereo in Perù, il video della tragedia

Il video è stato pubblicato sui canali social di Noticias de Piura.

Nell’incidente aereo in Perù avvenuto nella giornata di sabato 1 agosto sono morte 13 persone.

Sette i turisti italiani deceduti.

Nel video si vede il velivolo perdere pezzi mentre si trova in quota e poi precipitare rapidamente al suolo.

L’impatto

Successivamente viene mostrato il velivolo distrutto con alcune colonne di fumo ancora presenti.

Secondo quanto ricostruito, subito dopo l’impatto, l’aereo ha preso fuoco.

I soccorsi sarebbero stati allertati dai residenti.

Lo schianto è avvenuto in una zona agricola situata nel settore di Pueblo Viejo nei pressi dell’aerodromo Maria Reiche.

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagini.

Le vittime

Noticias de Piura ha aggiunto ulteriori particolari alla vicenda.

Il piccolo aereo sarebbe della compagnia Aero Diana ed è decollato da Pisco con a bordo 13 persone, 11 turisti e 2 membri dell’equipaggio.

Vigili del fuoco, squadre di emergenza e autorità sarebbero giunti rapidamente sul posto per domare l’incendio, isolare l’area e avviare le indagini per determinare le cause dell’incidente.

Le vittime italiane sono Elena Sala (58 anni), Massimo Angelucci (58), Lorenzo Angelucci (24), Cristina Maria Bianco (57), Paolo Gianturco (59), Matteo Gianturco (24) e Pietro Gianturco (18).

Nello schianto sono morti anche i tedeschi Andreas Hofmann (78 anni) e Gertrud Maria Hofmann (77), gli spagnoli Amfredo Aviles Muñoyerro (52) e Ana Isabel Sanchez Muñoz (52) e i piloti peruviani Americo Salazar e Irenka del Carpio.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha espresso il suo cordoglio sui social alle famiglie delle vittime italiane: “A nome del governo italiano e mio personale, la più sincera vicinanza in questo momento di immenso dolore”.