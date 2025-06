Incidente all'aereo Ryanair Londra - Kalamata, Boeing 737 si schianta sulla barriera in pista: paura a bordo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Momenti di forte apprensione per i passeggeri di un volo Ryanair che ha colpito una barriera all’aeroporto di Kalamata, nel Sud della Grecia. L’ala del Boeing 737 proveniente da Londra si è danneggiata pesantemente durante le fasi atterraggio nell’impatto contro una recinzione perimetrale dello scalo. L’incidente non ha provocato feriti, ma a bordo si è diffusa la paura per il pericolo di incendio.

L’incidente a Kalamata

L’aereo era decollato regolarmente dall’aeroporto londinese di Stansted nella mattina di mercoledì 18 giugno, ma durante il volo si è verificata una forte turbolenza che aveva già fatto agitare i viaggiatori.

Alcuni dei passeggeri hanno raccontato come si aspettassero un atterraggio brusco, l’incidente però è avvenuto durante la fase di rullaggio in pista, quando all’improvviso si è sentito il “forte botto” dell’impatto con una barriera perimetrale dello scalo ellenico.

Paura a bordo dell’aereo

Nonostante l’atterraggio sulla pista fosse stato portato a termine, a causa del grave danno all’ala è stato vietato lo sbarco delle persone a bordo, in attesa dell’intervento del personale di soccorso.

Nella comunicazione di rimanere ai propri posti, inoltre, i passeggeri sono stati informati dell’arrivo dei vigili del fuoco, avviso che ha scatenato la paura che da un momento potesse scoppiare un incendio.

“C’è stato un annuncio che tutti dovevano aspettare sull’aereo l’arrivo dei vigili del fuoco – ha confermato al tabloid inglese The Sun uno dei viaggiatori – Con l’ala danneggiata in quel modo, perché non evacuare l’aereo prima? Tutti erano spaventati, il fatto era che dicevano di aspettare sull’aereo, anche se c’era chiaramente un rischio di incendio”. Forse ti può interessare Incidente aereo Air India, qual è stata l'ultima frase del pilota e come si è salvato il passeggero dell'11A È emerso il resoconto delle ultime parole del pilota del volo Air India schiantatosi su Ahmedabad, mentre continuano le speculazioni sul sopravvissuto

La nota di Ryanair

I momenti di panico tra i viaggiatori sono stati inevitabilmente alimentati dal pensiero della strage nell’aereo precipitato in India soltanto sei giorni prima, su un altro collegamento con Londra.

Sull’incidente a Kalamata, Ryanair ha spiegato in una nota che l’aereo “stava completando le manovre di arresto, quando l’estremità dell’ala ha urtato una recinzione dell’aeroporto di Kalamata. L’aeromobile ha poi regolarmente completato la fase di arresto e i passeggeri sono sbarcati in modo ordinario. Successivamente, l’aereo è stato sottoposto alle necessarie verifiche tecniche e alla manutenzione richiesta prima di tornare operativo”.