Incidente aereo tra due jet negli Usa durante lo show in Idaho, il video dei piloti che si lanciano nel vuoto
Il video dello scontro tra due jet militari Usa, l'incidente aereo durante uno show in Idaho
Due jet da combattimento americani si sono scontrati in volo durante un’esibizione nello stato dell’Idaho, negli Usa. Diversi video mostrano l’impatto tra i due aerei, che nell’esibizione si muovevano a distanza ravvicinata, e i piloti che si lanciano nel vuoto con il paracadute, mentre i velivoli precipitano al suolo. L’incidente aereo è avvenuto domenica 17 maggio durante uno show alla base militare di Mountain Home.
- Incidente aereo tra due jet negli Usa
- I caccia coinvolti nello scontro in Idaho
- Il video dei piloti che si lanciano nel vuoto
Incidente aereo tra due jet negli Usa
L’incidente aereo si è verificato nella giornata di domenica 17 maggio negli Stati Uniti, durante uno show nella base militare Usa di Mountain Base, nello stato dell’Idaho.
A scontrarsi in volo durante l’esibizione sono stati due jet da combattimento statunitensi. L’incidente è avvenuto attorno alle 12.30 ora locale, le 20.30 in Italia.
Dopo l’impatto gli aerei sono precipitati al suolo e sono andati completamente distrutti. Salvi i quattro piloti, che sono riusciti a mettersi in salvo col paracadute.
Dopo l’incidente la base militare è stata immediatamente posta in lockdown e lo show annullato.
I caccia coinvolti nello scontro in Idaho
Coinvolti nell’incidente due caccia EA-18G Growlers della Marina militare Usa, una variante degli F-18 specializzata nella guerra elettronica.
Lo ha confermato la portavoce della Flotta del Pacifico degli Stati Uniti, Amelia Umayam.
I quattro membri dell’equipaggio non sono feriti, ha aggiunto, sull’incidente è stata aperta un’indagine.
Il video dei piloti che si lanciano nel vuoto
Diversi video pubblicati sui social e dai media americani mostrano le varie fasi dello scontro in volo.
Nei filmati si vedono i due jet fare evoluzioni e muoversi a distanza ravvicinata nei cieli sopra la base, fino a scontrarsi.
Dopo l’impatto i caccia sono precipitati al suolo e hanno preso fuoco, facendo sollevare una spessa coltre di fumo.
Dalle immagini si vedono poi i piloti lanciarsi nel vuoto col paracadute e atterrare nei pressi nell’incendio.