Incidente aereo tra due jet negli Usa durante lo show in Idaho, il video dei piloti che si lanciano nel vuoto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Due jet da combattimento americani si sono scontrati in volo durante un’esibizione nello stato dell’Idaho, negli Usa. Diversi video mostrano l’impatto tra i due aerei, che nell’esibizione si muovevano a distanza ravvicinata, e i piloti che si lanciano nel vuoto con il paracadute, mentre i velivoli precipitano al suolo. L’incidente aereo è avvenuto domenica 17 maggio durante uno show alla base militare di Mountain Home.

Incidente aereo tra due jet negli Usa

L’incidente aereo si è verificato nella giornata di domenica 17 maggio negli Stati Uniti, durante uno show nella base militare Usa di Mountain Base, nello stato dell’Idaho.

A scontrarsi in volo durante l’esibizione sono stati due jet da combattimento statunitensi. L’incidente è avvenuto attorno alle 12.30 ora locale, le 20.30 in Italia.

ANSA

Dopo l’impatto gli aerei sono precipitati al suolo e sono andati completamente distrutti. Salvi i quattro piloti, che sono riusciti a mettersi in salvo col paracadute.

Dopo l’incidente la base militare è stata immediatamente posta in lockdown e lo show annullato.

I caccia coinvolti nello scontro in Idaho

Coinvolti nell’incidente due caccia EA-18G Growlers della Marina militare Usa, una variante degli F-18 specializzata nella guerra elettronica.

Lo ha confermato la portavoce della Flotta del Pacifico degli Stati Uniti, Amelia Umayam.

I quattro membri dell’equipaggio non sono feriti, ha aggiunto, sull’incidente è stata aperta un’indagine.

Il video dei piloti che si lanciano nel vuoto

Diversi video pubblicati sui social e dai media americani mostrano le varie fasi dello scontro in volo.

Nei filmati si vedono i due jet fare evoluzioni e muoversi a distanza ravvicinata nei cieli sopra la base, fino a scontrarsi.

Dopo l’impatto i caccia sono precipitati al suolo e hanno preso fuoco, facendo sollevare una spessa coltre di fumo.

Dalle immagini si vedono poi i piloti lanciarsi nel vuoto col paracadute e atterrare nei pressi nell’incendio.